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Inglaterra elimina a México y avanza a cuartos de final

Redacción Nacionales 5 julio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Inglaterra elimina a México y avanza a cuartos de final 397 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Inglaterra dejó en el camino a la selección mexicana al vencer 3-2 en el estadio Azteca, en Ciudad de México, en un partido cargado de intensidad. El conjunto anfitrión luchó por mantenerse con vida en el Mundial, pero los ‘Tres Leones’ supieron jugar sus cartas y, a pesar de quedarse con un hombre menos, conservaron la ventaja.

Los ingleses con doblete de Jude Bellingham (36′,38′) y un tanto más de Harry Kane desde el punto penal a la hora del partido, se confirmaron en la siguiente ronda del Mundial. Mientras que México, con uno Julián Quiñónes y uno Raúl Jiménez desde los once metros, no pudieron encontrar el del empate para llevarlo al alargue.

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