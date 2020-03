Industria turística piden apoyo para enfrentar la crisis por pandemia de COVID-19

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

Representantes de sectores relacionados con el turismo manifestaron que la pandemia del coronavirus va a generar una fuerte crisis en esta industria y pidieron el respaldo del Gobierno y otras áreas en las que se apoyan.

Leo Guzmán, presidente de la Asociación de Restauranteros de El Salvador (ARES) manifestó que las ventas han caído en su totalidad, y que será demasiado si sube en un 1 %. “Si teníamos las ventas a un 90 % de la baja, hoy las tenemos a cero”, afirmó.

Ingrid de Guzmán -de la Asociación de Guías Turísticos- manifestó que son alrededor de 400 personas las afectadas en este momento y que, por ser un grupo de la economía informal, se han quedado sin empleo debido a la falta de turistas.

El presidente de ARES dijo que son 20,000 empleos directos y cien mil indirectos los afectados. “Que nos den pasos a seguir; si nosotros hemos atendido, el Gobierno esperamos que nos responda”, afirmó.

Por ejemplo, Guzmán pidió a las empresas que prestan servicio de entrega de comida a domicilio que en esta situación reduzcan las comisiones que cobran y que aumenten temporalmente el número de distribuidores de comida. “Que nos ayuden con lo poquito que vamos a vender”, afirmó.

Carmen de García Prieto, vicepresidenta de la Asociación de Pequeños Hoteles consideró acertadas las medidas del Gobierno para combatir el coronavirus, pero dijo que luego de que estas terminen, quedará la crisis económica y no se espera una recuperación inmediata.

Guzmán hizo el llamado al Gobierno a que suspenda los pagos de IVA, AFP y otros impuestos, así como gestione la suspensión temporal de pagos de tarjetas de crédito y otros servicios financieros.

Guzmán dijo que, tanto el Gobierno como la Asamblea Legislativa, ya tienen en sus manos las peticiones de estos sectores del turismo para que se les pueda ayudar en esta situación que enfrentan.

“Lo que necesitamos es tiempo para resolver la situación que estamos viviendo”, manifestó el presidente de ARES.

Ingrid de García Prieto dijo que con la contratación de pequeños hoteles por parte del Gobierno, para ser utilizados como sitios de cuarentena, podrán sacar parte de los costos de operación de estas semanas, pero afirmó que no están haciendo negocios con esto y todavía no saben si les subirán los costos de operación, debido a que quienes están en las habitaciones no tienen perfil de turista sino de una persona en resguardo.

“Que se maneje el apoyo con los bancos, que el sector turismo no pague intereses con los bancos”, pidió Ingrid García.