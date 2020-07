Imponen ocho años de cárcel por robo agravado en Ahuachapán

@DiarioCoLatino

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a Alfredo Otoniel G. y a Francisco Alexis P. a purgar una pena de ocho años de prisión cada uno luego de haber sido encontrados culpables del delito de robo agravado, en perjuicio de una víctima con régimen de protección, con clave “Septiembre”, informó la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.

Asimismo, les impuso la pena accesoria de inhabilitación absoluta de los derechos de ciudadano por el mismo período de tiempo que la pena principal impuesta.

En el caso de Francisco Alexis, en la vista pública se ordenó que continúe en la detención en que se encuentra. Mientras que a Alfredo Otoniel se le decretó la detención provisional, ya que se encontraba en libertad.

Ambos fueron condenados en responsabilidad civil en abstracto a favor de la víctima, por lo que queda expedito el derecho de la persona afectada para seguir por la vía civil la reclamación monetaria a los acusados.

Los hechos ocurrieron luego de que clave “Septiembre” denunciara sentirse ofendido por el delito de robo, hecho cometido por un grupo de sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha que residen en el caserío Palín, del barrio San Nicolás, en el cantón El Rodeo Uno de Tacuba, en Ahuachapán.

El suceso ocurrió en agosto del año 2018, cuando la víctima iba en una bicicleta a la altura de un lugar conocido como “La Vueltona” y de repente le salió un sujeto al paso, sacó un arma de fuego y lo amenazó para que se detuviera. En ese mismo instante, apareció otro sujeto y también sacó un arma de fuego y lo amenazó para que se quitara la camisa para ver si tenía tatuajes, ya que le dijo que él no era residente en el sector. La víctima obedeció y en ese momento apareció un grupo como de más de diez sujetos quienes lo rodearon. Luego, le dijeron que caminara hacia una vereda, pero la víctima no obedeció. Mientras los sujetos comenzaron a darle empujones para que caminara hacia el monte, este salió corriendo hacia la carretera y logró subirse a un autobús que en ese momento se encontraba bajando a una persona, por lo que los sujetos ya no le dieron alcance. Sin embargo, le robaron su bicicleta.