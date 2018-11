Hugo y Karina firman “Pacto Intergeneracional de la Juventud”

Carol Estrada

Gloria Orellana

Redacción Co Latino

Sin titubear, la fórmula presidencial del FMLN, Hugo Martínez y Karina Sosa, firmó el Pacto Intergeneracional de la Juventud propuesto por el Consejo Nacional de la Persona Joven (CONAPEJ) y como testigos de honor fungieron Yeymi Muñoz, presidenta del INJUVE, y la diputada del FMLN Anabel Belloso.

Este es un tercer pacto, que nace en 2009 a partir de las elecciones presidenciales, dando origen al Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), al CONAPEJ y a la Ley General de la Juventud. Este compromiso busca principalmente garantizar políticas a favor de las y los jóvenes salvadoreños en áreas como salud, equidad de género, educación, empleo, emprendedurismo, derechos humanos, deporte, seguridad y convivencia, entre otras.

“En nuestro programa de gobierno tenemos propuestas específicas para generar más oportunidades para los jóvenes a través de los polos de desarrollo y con la reforma educativa que impulsaremos”, afirmó el único candidato de izquierda.

El efemelenista aseguró que, para ellos, la juventud es el corazón de los cambios y no están de acuerdo con el estigma que se quiere poner sobre los jóvenes, que no hacen nada, que no estudian, ni trabajan, pero a veces se debe a la falta de oportunidades. “Por eso les aclaro que nuestra lucha no es contra los jóvenes, sino contra el crimen organizado”, sostuvo. Asimismo, el plan de gobierno ‘Por un País Mejor’ incluye temas como la revolución creativa, crédito joven, jóvenes en red, mi primer empleo, empoderamiento juvenil, empoderar la fuerza transformadora de la juventud, potenciar el pensamiento crítico, educación para una vida mejor, gobierno joven y universidad pública gratuita.

En este evento denominado “Encuentro Presidencial 19-24 ¿Y ahora qué?… Ahora es cuando” también participó Roberto Ocampo del partido VAMOS, Josué Godoy de ARENA con la ausencia de representantes de GANA.

Día de la Oración

En su agenda de trabajo la fórmula fue invitada por la Alianza Evangélica, que reúne a un grupo de iglesias y organizaciones protestantes, en el marco del “Día Nacional de la Oración”.

Tomás Chévez, al frente de la organización del evento, afirmó que la actividad incluía la intervención de ocho personas provenientes de la iglesia evangélica con diferentes exposiciones en diversos temas sociales y económicos, así como la alabanza a Dios.

“Queremos que los invitados (candidatos) tomen conciencia que el pueblo cristiano lo que quiere es la paz. Y que este pueblo cristiano necesita también el apoyo de los gobiernos.

Este es un esfuerzo del pueblo de Dios, porque aquí no hay denominaciones de iglesias, sino una comisión que formamos para exaltar el nombre de Dios”, expresó.

No obstante haber girado invitación a todos los candidatos, no todos llegaron al evento en el que participarían de la oración por la paz para el país.

“Yo solo les digo que no pueden gobernar sin Dios. Además de respetar las leyes desde el punto de vista bíblico, porque de repente hay corrientes que no les convienen a la sociedad salvadoreña. Y tienen que haber políticas públicas que estén en ese esfuerzo. Y si no vinieron todos los candidatos lo podemos evaluar en dos formas: o no tenían tiempo en sus agendas o no les interesa lo que la iglesia cristiana les puede decir, y la respuesta para sacar a este país de la violencia es Cristo Jesús”, puntualizó.