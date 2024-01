Horas antes de navidad en San Salvador

Caralvá

Intimissimun

El Papa lamenta esta “Navidad del dolor en Tierra Santa” (EDH) según la nota 17DIC023 … “ que se vivirá este año en Tierra Santa por la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza y animó a “no dejar solos” a los habitantes de esta región palestina “herida por el conflicto”…

Así el mundo que vivimos en este momento, una situación extrema en condiciones paralelas al conflicto Ucrania-Rusia, pero con una diferencia abismal en el daño a civiles.

Se trata de salvar vidas, pero muchos gobernantes no piensan así, en nuestra nación por ejemplo existe muchos prisioneros por el régimen de excepción que son inocentes, otros por acusaciones políticas que aún deben demostrarse, para muchas familias será una navidad triste bajo el recuerdo del familiar ausente, la situación de frustración acompaña a los migrantes de quienes no se conoce su situación porque simplemente desaparecieron.

Quizás un día comprendamos que no somos tribus, clanes o pueblos diferentes, nos une la tragedia de este planeta, la religión incluso un día dejará de denominarse así porque en esencia la esperanza, la paz, la justicia es similar como búsqueda de la verdad, esa mínima comprensión ha existido desde el inicio de nuestra cultura humana.

Imagino el nacimiento de un niño en Belén de Juda, con una madre con trabajo de parto, solos y sin ayuda médica, en condiciones de pobreza insoportables para cualquier persona actual, reclamando ayuda a desconocidos, así un padre sale en busca parteras de aquellos tiempos sin referencias de hospital, atención primaria, médicos, enfermeras etc., ¿en qué condiciones sería el nacimiento del neonato Jesús? No he leído en ningún testamento nada sobre ese evento de asistencia mínima, pero en ese entorno al menos el evangelista Lucas anota: 2-15 … luego los ángeles partieron al cielo… al momento que invitan a pastores a visitar al recién nacido Lucas 1, 8-16, de ser así al menos parece que el consuelo llegó los ángeles.

De ese evento la religión cristiana celebra el día de Navidad y es un tiempo de paz, así por ejemplo recordemos, las tropas británicas y alemanas en 1914 celebraban la navidad en paz, cantando himnos en sus idiomas y fraternizando como amigos de barrios e incluso jugando fútbol. El estado de paz era un momento de silencio armado, cuenta la leyenda que la tregua se inició al momento que los alemanes comenzaron a decorar las trincheras con adornos festivos, el acto fue imitado por las tropas británicas. Ese estado fue denominado tregua navideña. Al menos una acción tan significativa implica un cese del enfrentamiento armado, donde los enemigos cada uno en su trinchera posee un arma disuasiva a su lado, de tal forma que no existe ventaja alguna para ninguno. Aquellos soldados cantaron sus himnos como: Noche de Paz (Stille Nacht, Silent Night), el acto debió ser conmovedor. Una tregua armada. Nada más significativo que pronunciar la paz para esas guerras actuales, si bien es una tradición cristiana, los signos de humanidad, bondad, solidaridad, generosidad de compartir alimentos existen en todos los pueblos del mundo sean: judíos, europeos, náhuat-pipiles, aztecas, africanos etc. desde que éramos primates superiores, en este momento horas antes de navidad, es bueno recordarlo.