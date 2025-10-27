Hay que vencer el miedo

Compartir

Diversas encuestas, y a decir verdad no solo las encuestas, reflejan que el miedo es el principal actor para que la ciudadanía no proteste abiertamente. De acuerdo con un estudio de la UCA, casi el 60% de la población tiene miedo a decir lo que siente, por temor a que sean detenidos por la autoridad o recibir otro tipo de represalias.

También, abiertamente muchas personalidades que ya eran reconocidas como analistas políticos críticos del gobierno han anunciado públicamente su decisión de ya no utilizar la palestra pública para expresar sus opiniones, y optar por el silencio.

La razón de ese miedo o silencio es a las represalias directas del gobierno o por los troles, que lanzan cualquier tipo de ataques para descalificarlos, injuriarlos y, en algunos casos, de amenazarlos.

El antropólogo Marvin Aguilar asegura que el “modelo” de Bukele está fundamentado en el miedo y los ataques. En el miedo, por el rol que juega el Régimen de Excepción, pues a quien se lo aplican corre el peligro de pasar hasta años sin que les comprueben delitos, y en el peor de los casos que mueran en prisión, ya sea por la negligencia de las autoridades penitenciarias o porque fue asesinado violentamente.

Más de 400 reos han sido asesinados en diferentes cárceles.

Pero no todos tienen miedo, o al menos no a todos los inmoviliza o los desmoviliza.

Y eso es lo que hemos visto la semana recién pasada, con la creación de la Coordinadora Nacional para la Defensa de Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA).

La CONADESA está formada por mas de 50 organizaciones y el motivo de esa unión ha sido el deterioro del sistema de salud en el actual gobierno.

Los y las líderes de esas organizaciones, no es que tengan miedo, pero saben que el miedo también puede ser un factor para impulsar luchas colectivas. CONADESA, en este sentido, es un ejemplo a seguir.

Por hoy CONADESA está enfocada en el tema de la salud, no solo por la grave situación ante la falta de medicamentos, falta de especialistas, y por ende ante las largas fechas para las consulta, sino también por la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales.

Todo lo anterior es una clara muestra “del desmantelamiento institucional del sistema nacional integrado de salud que se ejecuta en El Salvador”.

El doctor Rafael Aguirre, dirigente de SIMETRISSS, y ahora también de CONADESA dijo que “los hechos documentados en los últimos meses muestran un deterioro de la atención sanitaria”. Esto, producto de los cierres de los ECOS Familiares y Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF), las cuales afectan al acceso a servicios preventivos y la atención en las zonas rurales.

Aguirre también destacó el desabastecimientos de medicamentos e insumos en el MINSAL e ISSS, que interrumpen tratamientos y obligan a los pacientes a costear su salud con recursos propios.

Además, de los numerosos despidos de trabajadores de la salud, tanto en el MINSAL como el ISBM, ISSS y FOSALUD.

CONADESA recuerda que más de 17,800 empleados públicos han sido cesados desde inicio del año, sin seguir el debido proceso, por lo que esos miles de despidos han sido ilegales.

“Los despidos injustificados y la contratación temporal son instrumentos de sometimiento que buscan debilitar la organización sindical, eliminar la crítica y silenciar las denuncias sobre corrupción y deficiencias institucionales”, considera la CONADESA.

Los motivos del surgimiento de la CONADESA está respaldada por situaciones que afectan a todos los salvadoreños en alguna área de la salud, motivo suficiente para despojarse el miedo y el inmovilismo y llamar a la lucha activa.

Sin lugar a dudas, CONADESA crecerá y mas banderas de lucha tendrá que enarbolar, porque el país está en crisis y necesita de los líderes sociales, de la organización sociales para enfrentarlo. CONADESA, pues, es un aliciente y una esperanza de lucha en El Salvador en medio de un gobierno autoritario.

