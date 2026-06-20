Haití y Turquía, las primeras eliminadas del Mundial 2026

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Haití y Turquía se convirtieron en las primeras dos selecciones eliminadas de la Copa del Mundo 2026, ambas perdieron sus dos partidos de fase de grupos.

La selección caribeña arrancó con derrota en el debut, tras perder por la mínima ante Escocia y este viernes por la noche sentenció su eliminación al caer por goleada de 3-0 ante una Brasil que buscaba redención.

Al igual que la selección de ‘los granaderos’, la Turquía de Arda Güler también perdió sus dos primeros encuentros de fase de grupo, primero con el 2-0 ante Australia y ayer viernes con el agónico 1-0 de Paraguay.