Hace falta un plan de desarrollo, dice Claudia Ortiz

La diputada de oposición sostuvo que administran a ANDA desde hace seis años “y con mucho financiamiento, porque se han aprobado préstamos millonarios. Sabemos que hay un problema en las tuberías de agua, en la infraestructura de agua en nuestro país, porque data desde los años 60 y hay cosas que hacer para invertir hacia el futuro, para un sistema de agua más sostenible y resiliente a las crisis. Pero, lo que desnudó esta situación que vivimos es que esta administración es incapaz, arruina lo que toca e improvisa”.

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, dijo que en el país lo que ha hecho falta en los últimos años “es un plan real de desarrollo. Un plan que aborde los problemas que siempre hemos tenido».

Claudia Ortiz ejemplificó, en encuentro con Julio Villagrán, que son siete los temas que deben ser tratados con urgencia, ya que son los que afectan a la población salvadoreña. “Son siete temas que hemos identificado las prioridades del país y donde están las necesidades más sentidas de la gente”.

Ortiz planteó que las prioridades y necesidades del país son: agua, soberanía alimentaria, vivienda, educación y salud pública de calidad, generación de empleo, protección a grupos vulnerables (niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres) y la justicia.

Estas necesidades “son lo que la gente nos ha dicho, y es que estos temas no los hemos inventado, sino que son aquellos aspectos donde la población nos ha expresado directamente sus necesidades y donde también hemos dialogado con sectores de la sociedad civil que han profundizado en estos temas durante años”.

A esos temas, se le añade otros tres aspectos de metodología para lograr resolver esos problemas. El primero de ellos es la modernización del Estado; es decir, que la función pública sea por mérito y que los procesos del Estado estén debidamente regulados. El segundo, es que el Estado sea transparente y que luche efectivamente contra la corrupción. El tercer punto es una reforma fiscal que permita pagar impuestos según la capacidad de cada sector.

Sobre el tema del agua, la legisladora cuestionó la forma en cómo se trató la crisis del agua recientemente con la reparación de una tubería central que dejó a media ciudad sin el vital líquido.

“La gente desesperada de que no tenían agua; de repente les habían llevado pipas, pero no tenían agua para tomar, porque el agua de las pipas no es agua que se pueda consumir. Y definitivamente (las autoridades) no acaban de recibir a ANDA. Creo que ese argumento no es válido”, señaló la legisladora en referencia a las declaraciones del nuevo presidente de la autónoma, Dagoberto Arévalo, quien informó que recibió una institución en crisis.

“La población vive momentos duros y quien paga la improvisación es la gente. No había agua para bañar a los niños, no había agua para que las mujeres/hombres pudieran sacar adelante el oficio del hogar durante todo ese tiempo”, explicó Ortiz.

La diputada opositora sostuvo que la administración actual de Nayib Bukele “es un régimen autoritario, y lo que pasa es que tiene todas esas consecuencias: se oculta información, a la gente se le excluye de las decisiones, los diferentes niveles de gobierno tienen cada vez menos margen de decisión, eso es autoritario. Y los efectos son: exclusión, pobreza, corrupción, concentración de poder y de recursos. Por eso no es deseable un autoritarismo”.

