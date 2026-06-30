Haaland clasifica a Noruega y cita a Brasil en octavos

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Noruega se convirtió en la primera selección europea en alcanzar los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, tras dejar en el camino a Costa de Marfil gracias al rescate de su estrella, Erling Haaland.

Tras 40 minutos, Noruega rompió el 0-0 para tomar la ventaja y comenzar a soñar con los octavos de final. Lo hizo por medio de Antonio Nusa, quien puso en ventaja a los vikingos con un golazo desde fuera del área, tras la asistencia de Martin Ødegaard.

A los 74′, Costa de Marfil rompió de forma momentánea la ilusión del combinado noruego al descontar por medio de Amad Diallo, quien devolvió la esperanza a los Elefantes.

Sin embargo, los vikingos confiaron en su estrella. A los 86′, Erling Haaland guió a Noruega hacia la clasificación al marcar el 2-1 definitivo, luego de una asistencia de Patrick Berg que el delantero mandó al fondo de la red para sellar la victoria.

Noruega avanzó a los octavos de final del Mundial, donde enfrentará a un rival ya conocido, Brasil.

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