Asamblea informa que 18 personas se han postulado para integrar la CCR

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

18 profesionales se han postulado para ser electos a la Corte de Cuentas de la República (CCR); entre ellos, los tres actuales magistrados.

Es de recordar que la Asamblea Legislativa inició el proceso de elección de los magistrados de la CCR. Los actuales funcionarios concluyen sus labores el 27 de agosto de 2026.

Fue el 26 de junio que finalizó el periodo para que los interesados en formar parte de la CCR, presentaran sus atestados en la Asamblea.

Fueron 18 los interesados: la Asamblea Legislativa en sus redes sociales informó los nombres: Edgar Eliseo Alvarenga Funes, Walter Salvador Sosa Funes (actual presidente), Karla Gabriela Siliézar Liévano, Julio Guillermo Bendek Panameño (actual primer magistrado), Sigfredo Alexis Ventura Bonilla.

Además, José Rodrigo Flores Ramos (actual segundo magistrado de la CCR), Julio Alberto Jule Herrera, Carlos Aníbal Cruz Flores, Boris Romeo García Alvarado, Arnoldo José Parada Pineda, José Arnoldo Gaitán Castro, Gonzalo Octavio Ayala López, Luis Humberto Santos Guardado, Raúl Pareja Méndez, Marcela Beatriz Iraheta Alfaro, Carlos Orlando Lozano Hernández, José Luis Montalván Martínez, Salvador Alexander Segovia Robles.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó que será la Comisión Política quien entrevistará a los interesados para conocer los perfiles.

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