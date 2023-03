Grupo de poderosos bancos estadounidenses anuncian un plan de rescate del First Republic Bank ante temores de un nuevo colapso

Tomado de UNIVISIÓN

Un grupo de los 11 bancos más grandes de Estados Unidos anunciaron este jueves un plan de rescate por $30,000 millones para el First Republic Bank, un banco de San Francisco que sufrió una fuerte corrida bancaria esta semana.

Según un comunicado conjunto de las instituciones financieras involucradas en el plan, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo realizarán cada uno un depósito no asegurado de $5,000 millones en First Republic Bank.

Por su parte, Goldman Sachs y Morgan Stanley están haciendo cada uno un depósito no asegurado de $2,500 millones, mientras que el BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank están haciendo cada uno un depósito no asegurado de $1,000 millones. Las acciones del First Republic, que de acuerdo a un aviso de Raymond James tiene la tercera tasa más alta de depósitos no asegurados entre los bancos de EEUU después del Silicon Valley Bank y el Signature Bank, cayeron casi un 75% al cierre del miércoles, para luego recuperarse levemente más del 6% el jueves después de que comenzaron a surgir informes sobre la posibilidad de un plan de rescate.

Los problemas del First Republic se iniciaron después del colapso la semana pasada de Silicon Valley Bank (la mayor quiebra bancaria en la historia de Estados Unidos después de la desaparición de Washington Mutual en 2008) y del Signature Bank, con sede en Nueva York.

Durante el fin de semana el gobierno federal tomó medidas para garantizar todos los depósitos de los bancos, incluso, aquellos que excedían el límite de $250,000 de la FDIC, a fin de restaurar la confianza pública en el sistema bancario.

El presidente Joe Biden aseguró el lunes que el sistema bacario estadounidense “es seguro”. Detalles del plan de rescate para el First Republic Bank

El comunicado indica que esta acción de los bancos más grandes de Estados Unidos “refleja su confianza en First Republic y en bancos de todos los tamaños, y demuestra su compromiso general de ayudar a los bancos a servir a sus clientes y comunidades”.

“Los bancos regionales, medianos y pequeños son fundamentales para la salud y el funcionamiento de nuestro sistema financiero” agrega el comunicado.

El texto conjunto dice además que “el sistema financiero de los Estados Unidos se encuentra entre los mejores del mundo y sus bancos (grandes, medianos y comunitarios) hacen un trabajo extraordinario al atender las necesidades bancarias de sus clientes y comunidades”. “El sistema bancario tiene crédito fuerte, mucha liquidez, capital fuerte y rentabilidad fuerte. Los acontecimientos recientes no cambiaron nada en esto” concluye el comunicado.