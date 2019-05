Griezmann comunica al Atlético de Madrid que no sigue en el club

Madrid/España/AFP

El delantero francés Antoine Griezmann ha comunicado al Atlético de Madrid que no continuará en el club madrileño, admitió la entidad colchonera en las redes sociales.

«Antoine Griezmann ha comunicado al club que no seguirá como rojiblanco la próxima temporada», informó el club en Twitter.

Casi al mismo tiempo, en la cuenta oficial del Atlético en Twitter, Griezmann publicó un video despidiéndose de los aficionados rojiblancos.

«Después de hablar con el Cholo (el entrenador Diego Simeone), con Miguel Ángel (Gil, máximo accionista de la entidad) y con la gente de los despachos (…) he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, de tener otros desafíos», declaró el jugador.

«Me ha costado coger este camino, pero es lo que necesito y quiero agradeceros todo el cariño que me habéis mostrado en estos cinco años», añadió.

«Han sido cinco años increíbles, lo he disfrutado mucho, lo he dado todo en el campo, he intentado ser un chico bueno con todos y he intentado dar muchas alegrías a todos los aficionados que venían al (Estadio) Metropolitano».

Y concluyó: «Muchas gracias por todo. Os llevo en el corazón».

Ni el club ni el jugador desvelaron el destino del fútbolista, que pagará la cláusula de rescisión para romper el contrato renovado hace un año, unos 120 millones de euros según la prensa, que desde hace semanas informa del interés del Barcelona por hacerse con los servicios del campeón del mundo.