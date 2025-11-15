GOES habilita “Doctor SV” App para consultas virtuales

Compartir

En la reunión no estuvo presente ni el ministro de Salud ni la Directora del ISSS; solamente los que realizaron la App y un delegado del CAF.

En cadena nacional pregrabada, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el nuevo sistema de salud con Inteligencia Artificial (IA), que incorpora la implementación de Doctor SV, una aplicación con la que los salvadoreños podrán pasar consulta virtual con un médico que será asistido con IA desde el diagnóstico hasta los medicamentos.

Además, incorpora a farmacias y laboratorios privados para que los salvadoreños puedan asistir a realizarse exámenes y recoger las medicinas, según el plan médico en la respectiva consulta.

Casa Presidencial informó que en la primera fase estará disponible para pacientes de 18 a 30 años, ya que son los que más se adaptan a la tecnología y no les será difícil realizar los procedimientos. La plataforma ofrece consultas, recetas para medicamentos y órdenes de exámenes, “todo completamente gratis”, remarcó el Gobierno; sin especificar los monto que se destinarían para que las empresas privadas de salud puedan realizar los exámenes y brindar las medicinas al público general.

Doctor SV es un modelo de “atención primaria” en salud, respaldado por la inteligencia artificial de Google y Gemini. Según el Gobierno, este, es de los primeros “grandes proyectos” que se han desarrollado a partir de la alianza entre El Salvador y Google, en septiembre de 2023, donde el Estado se comprometió a pagar $500 millones para la contratación de sus servicios ofrecidos

Además de una atención médica “y un diagnóstico oportuno”, los salvadoreños que utilicen la App tendrán acceso gratuito a medicamentos “en más de 350 farmacias”, “más de 75 laboratorios clínicos” y “más de 35 centros de imágenes”. Según se dijo en la cadena, la cual fue grabada el martes por la noche y transmitida este jueves. Según se dijo serán aproximadamente “mil médicos” los que atenderán en la aplicación; sin embargo, este dato no se reforzó a lo largo de la cadena, solamente se dijo una vez.

“Al momento que tú te estás conectando, van a pasar ciertas cosas. El sistema ahora está checando con más de mil médicos qué están conectados, asigna a un médico y a ese médico le va a llegar tu información que acabas de meter”, dijo Guy Nae, director de Google Cloud para el Sector Público en América Latina.

El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó que los servicios de la aplicación “son totalmente gratuitos y voluntarios”, es decir, quienes deseen podrán seguir usando las unidades de salud, los hospitales nacionales o el ISSS. Sin embargo, “esta nueva aplicación beneficiará a todos, porque quienes la utilicen no tendrán que acudir a esos centros, ayudando así a descongestionar el resto del sistema de salud”.

Si bien, el Estado asumirá los costos de “completamente todo”, desde exámenes de laboratorios hasta los medicamentos, no se informó cuánto se destinaría de los fondos públicos para financiarlo, ya que el Gobierno les pagará a las empresas privadas los exámenes de laboratorios y las medicinas que los usuarios requieren.

Este viernes, según se informó en redes sociales ya se tenían agendadas al menos 500 consultas de jóvenes. La atención sería 24/7.

Este sistema vendría a hacer un remake (adaptación) de la Telemedicina, algo que ya se implementa en el país, solo que en esta ocasión con el uso de Inteligencia Artificial.

¿Cómo realizar una consulta virtualmente con Doctor SV?

Para pasar consulta con un médico para que diagnostique algún problema de salud, primero, se debe descargar la aplicación en Google Play Store, App STore o AppGallery; seguidamente registrarse con sus datos: Nombre, fecha de nacimiento, DUI, correo electrónico (opcional), teléfono, etc. Seguidamente aparecerá un tutorial de cómo usar la App o saltar al menú principal, donde aparecerá: “hacer cita médica virtual”, “recetas”, “estudios clínicos”, “historial clínico” y “constancias médicas”.

Al seleccionar “hacer cita médica”, aparecerán opciones de urgencias donde le indicará llamar al 132. Pero si el motivo de la consulta no es de urgencia, lo llevará a un cuadro donde se colocará los síntomas que el paciente presenta; la App hará una serie de preguntas al paciente que se trasladará al médico que atenderá. Posterior arrojará un horario para seleccionar la consulta virtual con el médico. A la hora seleccionada, se deberá conectar a la App para la cita con el médico, pero el paciente también debe contar con la App de videollamada “Google Meet”.

La consulta-llamada con el Dr. será grabada “por motivos de control de calidad”; tras el diagnóstico, el doctor dejará realizar los exámenes, en caso de ser necesario, y las medicinas; estas podrán recogerse en farmacias privadas; así como los exámenes, en laboratorios privados.

