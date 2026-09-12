Gobierno de Ecuador anuncia toque de queda en cuatro provincias

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Quito/Prensa Latina

El Gobierno de Ecuador anunció este vierne un nuevo toque de queda en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro del 17 al 30 de septiembre.

El ministro del Interior, John Reimberg, precisó que la medida estará vigente cada día en esa fecha desde las 00:00 y las 05:00 (hora local).

“El toque de queda será temporal, focalizado y acompañado de un amplio despliegue de seguridad”, indicó el funcionario en su cuenta de X.

Señaló que la decisión responde a una necesidad concreta de seguridad y durante ese tiempo aseguró que intensificarán las operaciones “contra las estructuras criminales que pretenden sembrar el miedo y desafiar al Estado”.

El anuncio se da un día después que el presidente Daniel Noboa se reuniera con el Consejo de Seguridad Pública y del Estado para tratar nuevas acciones para enfrentar la crisis de seguridad.

Reimberg explicó que las operaciones requieren que quienes residen en las provincias mencionadas permanezcan en sus domicilios durante las horas establecidas.

Tras remarcar que no se entregarán salvoconductos de ningún tipo, Reimberg precisó que en estos horarios únicamente podrán circular personal de primera respuesta, personal sanitario, personal para atención a emergencias, fiscales y abogados debidamente acreditados para audiencias de flagrancia.

En cuanto a medios de comunicación, únicamente podrán realizar coberturas debidamente identificados y siempre acompañando a las fuerzas del orden.

«No es una medida contra los ciudadanos, es para protegerlos», acotó Reimberg, al apelar a la «colaboración y comprensión» de los ecuatorianos.

Se trata del segundo toque de queda que aplicará el Gobierno en estas provincias en lo que va del año, en donde ya se ejecutó esta medida en abril pasado.

En enero de 2024, ante una ola de violencia en calles y cárceles el presidente Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno que propició la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.

A pesar de esa y otras medidas que incluyen más de 30 estados de excepción y despliegue de uniformados, persiste la expansión del crimen organizado y entre enero y julio de este año el número de homicidios llegó casi a cinco mil, según datos oficiales.

En ese contexto, organizaciones internacionales de derechos humanos presentaron un informe que alerta sobre el deterioro de las garantías democráticas y la criminalización de la sociedad civil en Ecuador en el contexto de la militarización de la seguridad.

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