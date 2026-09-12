Firpo con la ilusión intacta: Solano promete «buscar absolutamente todos los medios» para remontar

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El técnico de Firpo, Marvin Solano, habló post partido de la dura derrota de 0-3 que vivió el cuadro pampero ante el Olimpia de Honduras en el primer encuentro de cuartos de final de Copa Centroamericana de CONCACAF, y afirmó que el equipo tiene la capacidad de darle vuelta al resultado ante los leones en el partido de vuelta.

“En el primer tiempo este equipo le pasó por encima (a Olimpia). Pero demostró que puede competir. Por errores nuestros, el rival, un equipo de jerarquía, aprovechó. El arquero de nosotros en el primer tiempo no tuvo un solo remate”, enfatizó el técnico.

Solano reconoció que el cuadro local tuvo opciones en el primer tiempo y hubo diferencia pero dijo que en el fútbol todo puede pasar, sin embargo, se acostumbra a “satanizar” las derrotas.

“Esta sociedad está preparada para enfatizar en lo malo y no nos escapamos. Le ganamos a la Liga Deportiva Alajuelense e hicimos un buen partido contra Xelajú. ¿Entonces eso hay que borrarlo y ahora no podemos competir? No es cierto, hay partidos que se pierden”, cuestionó.

El estratega recalcó que los toros han dado alegrías y esperanza al fútbol salvadoreño en los últimos encuentros de la competencia regional, pero no significa que un resultado negativo de 0-3 puede borrar lo que han hecho.

“Ustedes creen que ese equipo de Olimpia se dejó, por decirlo así, en el primer tiempo? ¿Qué era estrategia? No, no, les pasamos por encima, jugamos mejor. La diferencia estuvo en los goles, ellos lo adelantaron y nosotros no”, agregó.

Con el golpe anímico que sufrió el cuadro pampero con dos goles en 2 minutos, el primero por un tiro libre a los 52’ y el segundo solo un minuto después, Solano habló de la capacidad que tienen para buscar el resultado en el segundo encuentro.

“Mi trabajo y el del cuerpo técnico es levantar a estos muchachos, ellos tienen la capacidad, el coraje de levantarse, y nuestro objetivo es ganar el domingo (en la liga local), tenemos un partido bravísimo para el campeonato, y viajar por tierra el lunes a Honduras a buscar absolutamente todos los medios para ganar el partido independientemente de cualquier cosa. O sea, ese es mi trabajo, a ver si lo logro. A veces lo logramos, a veces no”, señaló.

“Nos volvimos locos, quisimos hacer otro partido, nos desordenamos y por eso en un minuto nos meten el otro gol y allí ya cuesta mucho más el otro equipo se creció y nosotros no. Creo que el fútbol salvadoreño, para mejorar, tiene que trabajar”, comentó el técnico.

El club salvadoreño se enfrentará a Olimpia este jueves 17 de septiembre a las 9:15 p.m. en el estadio nacional Chelato Uclés, en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en busca de un resultado que se escapó en el partido de ida en el estadio Cuscatlán, pero que de acuerdo a la estratega del cuadro pampero darán todo todo para revertirlo.

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