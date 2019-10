Gobierno beneficia a mil 200 personas con donativo de aparatos auditivos

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

La sonrisa es evidente al escuchar por primera vez. Luego de que su vida estuvo enmarcada en un rotundo silencio. Un mil 200 historias empezaron una nueva etapa de vida con el apoyo del Gobierno de El Salvador y el donativo de la Fundación Starkey, que entregaron aparatos auxiliares auditivos.

Son mil 200 personas las beneficiadas, desde niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores que recibieron este donativo que les permitirá continuar sus vidas con total normalidad.

“La promesa es que se seguirán haciendo estas jornadas y a nivel nacional, para que todas esas personas que tengan deficiencia auditiva puedan escuchar”, dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, quién se mostró satisfecho de esta obra social.

Bukele explicó las cientos de historias que tenían sus limitantes para poderse desarrollar normalmente. Estudiar con total normalidad, ya que muchos de estas personas no pudieron terminar sus estudios debido a su deficiencia.

“Ahora ya no tendrán limitantes, podrán oír música, los pájaros. La verdad es que el regalo de la audición, nosotros lo damos por sentado. Pero esto va a traer muchísimo beneficios para todos.”, agregó.

De acuerdo a las autoridades, la entrega de los accesorios inició el martes pasado beneficiando a personas con problemas de audición de diferentes grados, quienes procedían de diferentes zonas del país.

El monto total de la donación es $2.4 millones, con un valor de $2,000 cada dispositivo. Aparatos que son un donativo de la Fundación Starkey, de Estados Unidos.

La entrega de estos dispositivos se da como parte del apoyo social que brinda el Gobierno de Nayib Bukele a través de la Unidad de Bienestar Social, iniciativa de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele.

“La promesa es que van a seguirse haciendo a nivel nacional estas jornadas. No es lo que vale el aparato sino lo que ahora les va a beneficiar a ellos en su vida”, afirmó el mandatario.

La actividad fue apoyada por personal del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), Oído Center y del Club de Leones.

Asamblea Legislativa

En otros temas, el Presidente de la República Nayib Bukele aseguró que tener discrepancias con otros Órganos de Estado es parte de la democracia del país. “Lo que no se puede es montarse en las atribuciones de otro órgano del Estado y el decreto de Fosalud es violatorio de la Constitución, porque el Ejecutivo es el que diseña las políticas públicas”, dijo, ante el conflicto que se mantiene con la Asamblea Legislativa por la superación del veto presidencial.

En cuanto a la subcomisión creada para investigar al Director de Reconstrucción de Tejido Social, Carlos Marroquín, Bukele aseguró que esta era inconstitucional. Ya que no es un tema de interés nacional. “Evidentemente es un fraude de ley. No me importa si quieren hacer comisiones o subcomisiones, hicieron una subcomisión para reforma de pensiones, hace seis meses y no hemos tenido ninguna página de pronunciamiento de este tema que si es de interés nacional”, comentó.