Gestiones con China comenzaron en Gobierno de Mauricio Funes

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El secretario general del FMLN Medardo González aseguró que los gobiernos del FMLN intentaron, desde un principio, entablar relaciones diplomáticas con la República Popular China, pero que fueron los gobernantes del país asiático quienes los dejaron en compás de espera.

“En el gobierno del presidente Mauricio Funes tomamos iniciativas así como lo hicimos con Cuba, como se hizo con Vietnam, como se hizo con Rusia, también se intentó con China, pero ellos nos dijeron ‘por favorcito, ahorita no, ahorita no nos conviene a nosotros’, a la República Popular China, porque ellos estaban en un momento de tranquilidad, de buenos procesos de buenos entendimientos con la presidencia y con el Gobierno de Taiwán”, relató el máximo dirigente del FMLN.

Esa etapa de acercamientos entre la República Popular China y Taiwán, aseguró González, comenzó en 2008 y culminó en enero de 2017, cuando un partido separatista llegó al poder en la isla y ha dado marcha atrás a las iniciativas de una sola China y es por eso que ha sido hasta después de ese período que se abrió la posibilidad de retomar las gestiones.

“Así es que nosotros hemos tenido oportunidad nuevamente de iniciar este proceso ahora por decirlo así, en febrero de 2017. Y en esas cosas de que va, que viene, llegamos hasta este momento y quiero decir de que nosotros mantuvimos dos vías: la de Cancillería, estrictamente institucional, pero también la parte China utilizó los contactos por la parte político partidaria y en este caso con el FMLN”, detalló en entrevista con canal 12 el líder de la izquierda salvadoreña.

Y fue entre marzo y abril de este año que comenzaron los contactos con China, los que se han venido acelerando tanto de parte de la Cancillería salvadoreña como de la parte China que consideraron pertinente acelerar el proceso. “Yo estoy desde el comienzo, digamos, desde 2017 con el proceso y agradezco al presidente (Salvador Sánchez Cerén) por la confianza depositada en mi persona y en todos los compañeros que estamos trabajando en eso”, destacó.

Tras la apertura de relaciones con China, la derecha salvadoreña y funcionarios extranjeros, especialmente estadounidenses, han cuestionado el porqué se han concretado las relaciones con China Popular a seis meses de las elecciones presidenciales en El Salvador.

González dijo que antes de tomar esa decisión, el Gobierno consultó con el sector económico, incluyendo tanto empresarios como sindicatos de trabajadores. “Hay alguna gente que nos ha criticado o que ha criticado al presidente porque no se hizo una consulta pública, pero ese tipo de consulta pública no nos hubiera llevado absolutamente a nada, porque hemos visto en estos días una avalancha de opiniones, comenzando por el partido ARENA y los empresarios, que mantienen una imagen negativa, y no hubiera podido darse este paso”, afirmó.

“Nosotros no estamos vendiendo nuestra alma a la República Popular China, no estamos llegando a un compromiso de sometimiento, no estamos asumiendo compromisos militares ni de ningún tipo que venga afectar y a modificar las cosas en la región. Lo que estamos haciendo es establecer relaciones diplomáticas con un país que no puede obviarse, estamos abriendo relaciones con la segunda economía más fuerte del mundo”, defendió.

Para González las críticas a esta decisión son incomprensibles y contradictorias, teniendo en cuenta que hay 177 países que tienen relaciones con China Popular y el mismo Estados Unidos lo hizo hace ya 40 año por lo que no se puede entender porqué insisten tanto en tener “excluido” al país de relacionarse con la potencia asiática.