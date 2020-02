GANA desmiente a Bukele sobre que Asamblea no le aprobó dinero para fase II del plan de seguridad

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Guadalupe Vázquez, coordinador de fracción de GANA desmintió las acusaciones que hiciera Nayib Bukele, presidente de la República, previa toma armada de la Asamblea Legislativa respecto a que los diputados no le aprobaron recursos para la fase II del plan de seguridad, Control Territorial.

El legislador aclaró que, si bien no se han aprobado esos recursos, no es por culpa de la Asamblea Legislativa sino del Ejecutivo, que no envía aún las solicitudes de ratificación del crédito por 91 millones de dólares para la fase II al Congreso salvadoreño.

“Hay que ser muy claros de que no ha venido al seno de esta comisión el expediente para la ratificación de $91 millones; entonces, no podemos estar culpando a este Congreso de no tener la voluntad de apoyar, si no se tienen esos expedientes para la segunda vuelta”, dijo Vázquez.

El coordinador de fracción de GANA y presidente de la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa recordó que la autorización del préstamo por$91 millones fue aprobada en conjunto con el Presupuesto General de la Nación 2020.

Es importante mencionar que, en esa ocasión, la Asamblea Legislativa también aprobó una amnistía fiscal para empresarios que adeudan al fisco, la cual preveía recaudar al menos $110 millones, los cuales fueron restados del financiamiento necesario para cumplir con

las obligaciones necesarias para este año.

Los diputados de las demás fracciones representadas en el órgano Legislativo también rechazaron las acusaciones del mandatario salvadoreño y recordaron que durante sus primeros meses de Gobierno han aprobado varios millones de dólares en recursos para compra de uniformes y botas para los agentes de la PNC y efectivos de la FAES, además de bonos para alimentación e incrementos salariales.