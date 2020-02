Comisionado del IAIP, Juan Carlos Turcios apartado en dos audiencias por dudas de imparcialidad

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

El recién nombrado comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Juan Carlos Turcios fue recusado (apartado al dudar de su imparcialidad) ayer en la primera audiencia en la que participaría.

Este martes se celebró una audiencia en la que la periodista Jessica Ávalos demandaba a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante el IAIP, que se entregue información referente a las declaraciones patrimoniales de Nayib Bukele cuando se desempeñó como alcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador.

Ávalos sostuvo que la CSJ otorgó solo una información parcial de la solicitada y pidió que se entreguen las adendas, es decir, los documentos que acreditan la inexistencia de enriquecimiento por la cual la sección de Probidad de la CSJ no lo envió a un juicio civil por ese delito. La Corte calificó esa información del expediente como reservada. La resolución de este caso podría conocerse en un período de dos semanas.

“Pedí la recusación; es decir, que él se apartara de conocer este caso, porque a mi juicio hay un grave y serio conflicto de intereses porque él fue empleado de Gobernación, tenía un cargo de confianza, y lo que se iba a tratar en esta audiencia le interesa al que es jefe (Bukele) del que fue jefe del comisionado (Mario Durán, ministro de Gobernación)”, explicó la demandante.

Ávalos dijo que la participación de Turcios como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública puede influir en casos en los que tenga que ver el órgano Ejecutivo y el Ministerio de Gobernación.

El pleno decidió aceptar la petición de la periodista, que a la vez fue secundada por el representante de la CSJ, por lo que el comisionado Juan Carlos Turcios fue sustituido por el suplente, Mauricio Fuentes.

René Valiente, jefe de la Unidad de Derecho de Acceso a la Información explicó que el pleno del IAIP deberá dirimir cada vez que se plantee el supuesto conflicto de intereses que significa que un exfuncionario sea ahora parte de la entidad de acceso a información.

Juan Carlos Turcios se presentó este lunes 10 de febrero al IAIP acreditándose como el nuevo comisionado del instituto, como representante del gremio periodístico, lo que en el sector no fue recibido con agrado puesto que señalan que su elección ha sido irregular y amañada por Casa Presidencial.

La presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo publicó en su cuenta de Twitter: “El nuevo comisionado, Juan Carlos Rodríguez, por ética y transparencia debe recusarse de participar en la audiencias orales relacionadas al Ejecutivo, no puede ser juez y parte. Hasta el momento, la página de Gobernación indica vigente su puesto de director de Comunicaciones”.

Audiencia Michelle Sol

El pleno del IAIP también instaló audiencia contra la ministra de Vivienda, Michelle Sol, por la divulgación de los datos personales de una ciudadana que reclamaba que la institución que preside y el Ministerio de Obras Públicas no habían iniciado trabajos de mitigación en la cárcava de la colonia Santa Lucía.

La funcionaria publicó en su cuenta de Twitter copias de documentos que contenían la información personal de la ciudadana y, horas después, borró las publicaciones, Sol fue denunciada por esto el pasado noviembre.

A la audiencia no se permitió el acceso de la prensa, puesto que se trataba de una situación que tenía que ver con los datos personales de un particular y no con información oficiosa de alguna institución. La afectada solicitó la reserva del caso.

Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana y querellante del proceso, solicitó también que el comisionado Turcios fuera excluido de la audiencia al alegar que no podía asegurar su independencia de criterio. La petición fue otorgada por el pleno.