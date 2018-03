Gallegos atribuye bloqueo de medidas extraordinarias a tratos con pandillas

Compartir ! tweet





Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa atribuyó la negativa de algunos partidos políticos hacia la aprobación de las medidas extraordinarias de seguridad en centros penales a negociaciones con estructuras criminales. El parlamentario lamentó la actitud de los partidos ARENA y PCN que si bien durante la sesión de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad habían expresado públicamente que apoyarían con sus votos la prórroga por un año más de las disposiciones especiales y transitorias de seguridad en centros penales. “Las medidas extraordinarias, son un método que permite el combate directo contra las pandillas, yo no estoy de acuerdo y me extraña la postura de ARENA y algunos diputados del PCN que al final decidieron no votar, esto es tenerle miedo a estos grupos o un compromiso de no querer velar por la seguridad de los salvadoreños”, dijo Gallegos. El diputado presidente del primer órgano del Estado también se mostró en contra de las intenciones de ARENA de sustituir y quitar algunas de las medidas y sus argumentos para retrasar la aprobación de las mismas poniendo como pretexto las observaciones que hiciera la relatora de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas durante su visita al país.

“A mí más que lo dicho por la relatora, me preocupa la seguridad de los salvadoreños que a diario son víctimas de las pandillas, es una lástima que nos vayamos a vacaciones sin resolver este tema pero seguiremos insistiendo posteriormente”, expresó Gallegos.