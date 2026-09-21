Fundación Ayúdame a Vivir anuncia el «Bingo Night 2026» 

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Redacción Diario Co Latino

La Fundación Ayúdame a Vivir presentó el «Bingo Night 2026», una actividad benéfica destinada a recaudar fondos para garantizar el tratamiento médico especializado y la atención integral de niños y adolescentes que batallan contra el cáncer en el país. El evento se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre de 2026, a partir de las 6:00 p. m., en las instalaciones del Hotel Hilton San Salvador, prometiendo una velada de convivencia, solidaridad y múltiples sorpresas para los asistentes.

Desde 1991, la Fundación Ayúdame a Vivir ha desempeñado una labor fundamental en El Salvador al brindar tratamientos médicos y acompañamiento integral de forma totalmente gratuita a los pacientes con cáncer infantil y a sus familias. Debido a que la institución depende del respaldo de la sociedad civil, empresas y organizaciones comprometidas, iniciativas como este bingo resultan clave para sostener la atención continua durante las distintas etapas de la enfermedad.

Durante la jornada, los participantes podrán disfrutar de dinámicas de bingo, rifas y más de 300 premios preparados para la ocasión. Las tarjetas de entrada tienen un costo de $20 por persona, y se ha dispuesto además un paquete grupal para 10 personas por un precio de $250, con el objetivo de incentivar la asistencia de familias, grupos de amigos y delegaciones corporativas.

La organización hace un llamado a la población salvadoreña a sumarse a esta noble causa, recordando que cada aporte financiero se traduce en oportunidades de vida y esperanza para la niñez. Las entradas ya se encuentran a la venta a través del sitio web oficial de la institución (www.ayudameavivir.org) y sus canales digitales.

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