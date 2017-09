Conferencia pronunciada por Jenniffer Alejandra Barahona,

alumna de 2° año de Bachillerato del

Instituto Nacional Central de Señoritas Francisco Morazán

Dentro del programa «Honrar la Lengua», celebrado en la

Academia Salvadoreña de la Lengua, el 25 de mayo de 2017.

La poesia abre una puerta para trasportarnos a la realidad del pais; al indagar el pasado, conocemos pensamientos diferentes, y aunque estemos en el mismo país conocemos de muchas culturas.

Para ser poeta se necesita más que una situacion dificil , ya que quiérase o no todos hemos pasado por una; se necesitan verdaderos sentimientos, y las ganas de decir con mucho arte, algo que los demas callan. Francisco Gavidia fué uno de ellos, habiendo nacido en San Miguel en 1863, creció en una zona rural al contacto de la naturaleza, vivía de forma sencilla al lado de sus abuelos; de ahí , su inclinacion hacia los encantos de la literaturaleza; mostrando el amor al sentido de lo trágico crecieron en sus versos la pureza y la belleza, haciéndose presente en sus escritos, realismo, romanticismo y modernismo, dándole valor a las letras salvadoreñas, elevándolas a una dignidad y posición que nadie antes le había dado y que pocos despues pudieron mantener.

En este caso las situaciones que pasó este escritor no fueron las mejores, pero algo que le dio un giro a a todo fué que las situaciones dificiles las afrontara con firmeza, y los golpes que daba la vida, talvez no los podia esquivar, pero sí, pasarlos con suavidad por su gran capacidad intelectual.

Uno de los impactos personales que sufrió fue la pérdida de su madre a la edad de 7años y la muerte de su hermano mayor cuando limpiaba un arma que por accidente disparó, impactándolo. A los 16 años se graduó de bachiller en ciencias y letras con el gran interés de seguir sus estudios universitarios, ingresando a la Universidad Nacional, iniciando la carrera de Jurisprudencia; sin embargo su estadía en la universidad fué breve, en un mes y medio comprobó que no llenaba sus espectativas como estudiante, volviéndose uno de los máximos autodidactas de nuestra história. ¿Quién diría que una persona que no haya culinado sus estudios universitarios pudiera hablar más de 10 idiomas, y además crear un idioma universal? Aprender esos idiomas le ayudó a realizar las más grandes producciones literarias y a entenderlas en su idioma natal. Entre los idiomas que el hablaba están maya, alemán, francés , griego, latin, alemán, italiano, inglés, árabe , portugués, y «salvador», (así así llamó él al idioma universal que creó).

En 1931 se produjo el derrocamiento del ingeniero Arturo Araujo, sustitudo por el militar Maximiliano Hernández; las implicaciones sociales politicas y culturales fueron parte de la revuelta, donde los obreros-campesinos fueron masacrados en medio de toda la dictactura; pero a Francisco Gavidia nada lo detuvo, por lo que él continuaba escribiendo con afán de concretar un aporte para dar aconocer la realidad que estaban pasando los salvadoreños en esos momentos. Así, aparece su libro Soteer, palabra griega que significa salvador; este poema exaltó valores democráticos, paz y justicia social, valores , hechos y visiones propias de los salvadoreños. Al pasar los años y las situaciones podemos notar un escritor maduro que viene de un ejercicio periodístico y dramatúrgico, conociendo muy bien su instrumental expresivo sin permitir que el miedo emsombreciera sus letras.

Por su tematica, la narrativa de Gavidia se puede dividir en inspiracion por la mitologia maya-quitché y pipil, sucesos de la vida salvadoreña y sucesos sentimentales.

Como un gran traductor, filósofo concocedor apasionado por informar sobre la realidad historica nacional y mundial, hizo que su capacidad intelectual lo hicieran concocido por varios periodicos y revistas, siendo fundador de varios medios de comunicación social impresos.

Siendo el mas alto exponente de la literatura salvadoreña, trabajó casi en todo lo que tenia que ver con el humanismo desde el teatro, cuento, novela, epístola, fábula, ensayo, critica literaria, etnografia, musicología. Fué creador del teatro salvadoreño aportando innovaciones como en las introducciones de las llamadas de puentes o descanso en las obras; esto ayudaba a que sin que se perdiera el sentido o la intención pudieran parar y luego seguir con la escena. Tambien fué fundador de la Academia Salvadoreña de la Lengua en 1885. Desde muy joven luchó por sus ideales cívicos, poniendo en ellos su entusiasmo y su inteligencia privilegiada; uno de sus grandes sueños fué unir Centroamerica, la superacion social y económica de su pais El Salvador; fue celoso de la democracia salvadoreña, siempre se propuso enaltelcerla; por ello a la menor oportunidad viajaba a estudiar y aprender de otros grandes exponentes de las letras universales. Uno de los paises que más relvancia tuvo en toda su autoformación fué Francia. Siendo un adolecente sufrió principios de derrame por los desvelos y estudios, su padre a travéz del gobierno, le consiguió un viaje a París para que se recuperara, y aunque esta estancia fué breve, logró intensificar su admiración por Francia y su gusto por conocer el idioma francés especialemente su poesía. Alli conoció el verdadero teatro francés.

Su primera aprición pública como literario la tiene en 1982, el mismo año en que conoce a Rubén Darío, quien cuenta con quince años, teniendo fama ya de poeta, y quien venía huyendo de Nicaragua porque lo querían casar contra su voluntad; y en El Salvador el presidente Rafael Zaldivar lo protege y lo manda a dar clases a Cojutepeque. Gavidia lo introduce al conocimiento de la poesía francesa a raíz de las lecturas que él hacía de los alejandrinos de Víctor Hugo; nuestro compatriota tuvo la gloria de iniciar a Rubén Darío, según la propia confesión del maestro de poesía moderna, en el conocimiento de los parnacianos y simbolistas franceses y en el manejo del alejandrino con amplia libertad en los cortes y ritmo, lo que había de perfeccionarse después en la revolución modernista con todas sus consecuencias y secuelas literarias.

El punto de partida de esas traducciones que hizo Gavidia en 1884, fue la composición de Victor Hugo, «Stella; también se le deben algunos ensayos de adapatación del hexámetro clásico a nuestro idioma. Gavidia fué todavía y más que nada un romántico que enseñó a Rubén Darío a manejar el hexámetro griego y el alejandrino francés en lengua castellana. Rubén Darío quizo significar la gran amistad que tenía con su amigo y para algunos mentor Francisco Gavidia, ya que además de nombrarlo padrino de bodas, en el matrimonio que contrajo con Rafaela Contreras, lo incluyó como uno de los personajes de una novela que se público en su estadía en Chile.

Gavidia fué tan constante que nunca dejó de escribir hasta el año 1975, el año de su muerte; todo lo que escrbió y conocemos del gran maestro Francisco Gavidia no hacen ni siquiera el 10% de la produccion real, ya que en 1996, de 30 tomos de 500 a 600 páginas cada uno que su nieto José Mata Gavidia había logrado recopilar, sólo se publicó uno referido a la poesia que él habia hecho; lastimosamente fueron guardados en una bodega donde había una filtración de techo, dañándolos, y las personas responsables del cuido de los mismos decidieron deshacerse de ellos, sin saber toda la riqueza patrimonial que estaban perdiendo.

Entre sus principales aportes está la difusión del humanismo y de los valores clásicos grecolatinos, antes de él muy poco apreciados en nuestro medio; la revaloración de temas y tradiciones indigenistas queriendo incorporar la historia nacional y lationoamericana a nuestra literatura; el impulso al teatro salvadoreño, especificamente por haber sido el primero en producir varias obras de teatro de temas autóctonos; propuso la primera reforma educativa del pais, que comenzaba desde el nivel de parvularia pero que no tuvo mucho apoyo de parte de los maestros ya que no les parecia conveniente estar capacitándose cada año , cosa que ahora se ha logrado. Propuso ensayos y estudios de la historia moderna de El Salvador, la abolición por la esclavitud y el procer Dr. Cañas», los estudios de humanidades , la influencia literaria en las carreras profesionales;todo eso demostraba su dedicación y empeño hacia lo que hacia

Hasta la actualidad Francisco Antonio Gavidia Guandique fue y será quien ha aportado cultura universal, en el campo de la métrica, descubriendo nuevas formas de verso tomando como base el verso alejandrino francés que sirvió de desarrollo para el movimiento llamado modernismo. Creó a partir de el hexámetro griego y latino incalculables formas métricas y recursos rítmicos. Aprendió de Victor Hugo no solamente la leccion de la poesia si no dar al alejandrino español movilidad de cesura o corte respiratorio en cada verso o en la unidades métricas con la intención de obtener mayor variedad de ritmo al momento de decirlo; además las lecturas de los alejandrinos franceses convencieron a Gavidia de la necesidad de revolucionar el ritmo en el alejandrino español. La innovacion métrica que formó fué un elemento fundamental del modernismo que continuaba con nuevos esquemas rítmicos, progresivos , uso del encabalgamiento, acercamientos entre versos y prosas que no sólo perseguían la sonoridad sino también con la correspondencia entre sentimiento y musicalidad buscaba captar el ritmo de ideas.

Utilizó versos antiguos como el hexámentro grecolatino y otros de procedencia francesa, entre ellos: alejandrino de catorce sílabas con nueva acentuación, el nonasílabo (de nueve), el dodecasílabo (de doce), y los tradicionales endecasílabos y octasílabos. Los encabalgamientos y la rimas internas rompen la carencia habitual del verso. Son frecuentes las series de endecasílabos en blanco, o sea, sin rima. Algunas estrofas ya se conocían y otras fueron importadas; en cualquier caso la estrofa preferida sigue siendo el soneto aunque con importantes variaciones de rima y longitud de verso; se usan también la estrofa de pie quebrado y la silva asonantada. En la acentuación se traslada al castellano la métrica clásica basada en la alternancia de sílabas largas y breves, que se sustituyen por sílabas tónicas y átonas. Se alternan la rima consonante y la asonante. Ademas utilizó el troqueo es un pie de métrica constituido por una silaba larga y otra breve, y así habitualemente el troqueo era uno de los pies de la métrica grecolatina.

Es un deber patriótico estudiar al maestro Gavidia; se debe estudiar en todas las escuelas y niveles de educación con seriedad, con el afán de encontrar en su pensamiento valores que ayuden a rescatar nuestra identidad. Aunque generalmente la imagen física que se tiene de Francisco Gavidia es de un señor que pasaba metido en su mundo de revistas y libros, algunos tienen una imagen perdida de él en nuetsro propio pais, país por el que él tanto luchaba culturizar. Gracias a Dios en la actualidad se hacen grandes esfuezos para que no continúe siendo el poeta desconocido, porque ha sido el más grande productor literario del El salvador. En El salvador es el escritor que ha pasado desapercibido a nivel de investigación, siendo unode los menos leídos. En el país nunca se realizó una obra sistemática sobre é,l y mucho menos una labor de rescate serio y acucioso. Entre los enormes vacíos está la inexistencia completa de un índice analógico de su literatura.

Sin duda alguna, estudiar a Francisco Gavidia es un reto, pero puede estar orgulloso, maestro Gavidia, porque actualmente se hacen grandes esfuerzos para que su nombre no sólo quede grabado en mármol y bronce sino tambien en la mente y corazón de las generaciones presentes y en el de miles de generaciones venideras.