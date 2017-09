CARTA A MI PADRE A LA DISTANCIA DE VEINTE AÑOS

(Este poema fue publicado en mayo de 1976:

In Memorian de Moisés Orellana 1910-1956)

Renán Alcides Orellana

recordás las veces que me pediste

aceptar lo inevitable de la vida

y renunciar a la práctica de los inútiles sueños?

debo confesarte padre

que entonces estaba muy lejos de entenderte

y que no ha sido si no a la distancia de veinte años

(mayo cincuenta y seis-mayo setenta y seis)

que he podido darme cuenta

que vos de todas te las sabías todas

por ejemplo

me he resignado a tu muerte (asunto nada fácil)

porque llegada es la hora de lanzar el llanto a otras edades

no tiene caso seguir haciendo castillos en el aire

cuando vos y yo sabemos padre

que no podemos estrecharnos las manos

como en los viejos tiempos

ya no somos ni vos el gran jefe que me enseñó la vida

ni yo el muchacho triste que te decía versos junto al río

escapados del poco amor del mundo y sus contradicciones

por nuestra vocación de pájaros tirados a la angustia

hemos crecido padre

vos seguís grande en medio de esta ausencia grande

yo tengo por el abrazo que me dabas

a tu regreso de labrar la tierra

brazos adultos y manos infantiles

para limpiar mi frente de malas intenciones

por eso no hablo de nostalgias ni de ardientes derrotas

son una vieja historia que sepultamos siguiendo tu consigna

sabés que la niña Oly no envejece

y se me antoja describírtela como heroína satisfecha

(vos no te equivocaste al escoger tu compañera viejo)

date una vueltecita por la casa

y sabrá que no miento cuando digo

que por ella a tus hijos la vida les crece a borbotones

Ruddy no recuerda como eras

pero heredó esa cualidad muy tuya

de encontrarle una respuesta a cada cosa

(se te hizo padre el ingeniero que querías

para enderezar las curvas de la vida)

salvo tu ausencia todo está bien entre nosotros

no debes preocuparte

y cuando a veces me renace aquella vieja costumbre

de contarte mis tristezas

disparo los últimos cartuchos de la renunciación

la idea absurda de verte llegar sonriendo a nuestra casa

tal como vos me lo enseñaste

aunque eso viejo

es tan difícil como escribir un buen poema

(RAO, 1976)

De mi libro «CORAZÓN ADENTRO», San Salvador, 1999.