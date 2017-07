FOVIAL trabaja en mejorar la red vial del país

@AlmaCoLatino

El Director Ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), Felipe Rivas, afirmó que para 2017 el trabajo estará enfocado en mejorar la red vial con énfasis en la movilización de las personas y la conectividad logística, para ello ya cuentan con 53 contratos firmados.

Rivas conversó en exclusiva con Diario Co Latino donde destacó que los principales logros han sido 2 proyectos de modernización de vías finalizados con una inversión de 4.04 millones de dólares, 2 proyectos de corredores logísticos finalizados a un monto de $11.5 millones, donde se renovaron 25.09 kilómetros, 2 obras de protección por un monto de $1.32 millones; obras de mantenimiento rutinario para asegurar la transitabilidad en los más de 6 mil 300 kilómetros de su red, por $39.67 millones.

– Cuál fue la inversión de FOVIAL en 2016?

El año pasado se cerró con una contratación de 109 millones de dólares, de los cuales solo en lo que respecta a inversión se finalizó con más de 56 millones en lo la Política Anual de Inversión Pública (PAI), sin embargo, el FOVIAL tiene más inversión, lo que asciende a 88 millones que corresponde a la inversión no registrada por el Ministerio de Hacienda, que está relacionada con la propia dinámica de trabajo de la institución, como es el mantenimiento de rutas no pavimentadas, lo cual es vital para las comunidades.

– Por qué esta inversión no es registrada por el Ministerio de Hacienda?

Para Hacienda esto no se contabiliza porque ellos consideran que es gasto corriente, pero es un tema de discusión. Ya este año se incluirán todas las rutas pavimentadas.

Solo en mantenimiento rutinario se tienen más de $52 millones anuales, todo eso para Hacienda era considerado como gasto corriente, pero se ha insistido y ya este se reconocerá parte de ese dinero como inversión.

En FOVIAL se hacen inversiones que duran tres años, es ilógico que sea gasto corriente, por eso se espera que este año supere parte de las expectativas más otros proyectos.

Por eso se habla de 109 millones de la capacidad de contratación en 2016 con una capacidad de inversión del 94%, la mayor parte ha sido contratado y licitado como todos los año. Se continua con la capacidad de dar mantenimiento rutinario a los 6 mil 412 kilómetros de red vial, el FOVIAL tiene a su cargo la mayor parte de la red.

– Cómo es la distribución que se hace para la atención de las carreteras y la red vial?

Está en la Ley, la red nacional es propiedad del Estado a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP) quien hace una asignación de la red prioritaria mantenible hacia el FOVIAL. En teoría FOVIAL debería tener la red de conexión nacional la cual debe ser trasladada por el MOP en buen y regular estado, para darle la contribución vial y el mantenimiento adecuado.

Sin embargo, históricamente el FOVIAL inicia con una red 4 mil 404 kilómetros con la misma contribución que recibe en estos momentos, de 20 centavos de dólar. La red comienza a crecer hasta llegar a 6 mil 412 kilómetros, a esto se agrega que mucha de la red que en estos años se suma es la que no puede ser atendida por las municipalidades, entonces se traslada al FOVIAL para recibir algún tipo de atención.

Aquí entra la mora vial que corresponde a 1 mil 499 kilómetros, la cual necesita rehabilitación o construcción, en teoría debería transladarse al MOP e incluirlo a los programas de préstamo, lo que no se puede hacer por la restricción presupuestaria. FOVIAL solamente puede darle algún tipo de atención.

Con Fomilenio surge una condicionalidad, ya que agrega más red con la longitudinal del Norte, pues se puso de condición que se meejoraran los ingresos del FOVIAL para atender adecuadamente.

La institución no logra cubrir esa mora vial, porque además que no es competencia no tiene los recursos, el año pasado se logró cerrar con 70 kilómetros de mantenimiento adicional, ya que en varias rutas siempre se hacen sustitución de carpeta asfáltica.

– Cuáles fueron los logros en 2016

Cerramos importantes vías como la calle Sonsonate-Acajutla donde se invirtieron más de 46 millones de dólares, es un proceso constructivo completo; también se lograron obras complementarias de mejoramiento donde se destacan los dos pasos desnivel, el de Las Naciones Unidas y el Másferrer.

También se hicieron obras emblemáticas como la caja cuadrúple en el río Las Cañas, que es una obra hidráulica. Asimismo se atendieron varios deslizamientos y cárcavas que al final no atentan contra vía pero que son obras caras por una parte, pero impresionantes por otra.

Se hizo la atención de emergencias y hundimientos claves, que es parte de los sistemas de drenaje de todo el país, se hizo una serie de mantenimiento rutinario complementarios que era completamente cambiar la carpeta asfáltica.

El año pasado se renovaron 8 vías completa en el centro histórico de San Salvador, entre ellas la 1a la tercera, la sexta, la Décima la décima sexta, la calle el mirador, la calle de la zona rosa; fueron varias obras de renovación completa las cuales se ejecutaron en horario nocturno de 10 de la noche a 5 de la madrugada para evitar el congestionamiento y tráfico en la zona de trabajo, además de evitar gasto de combustible.

– ¿Cómo va el proyecto de Rancho Navarra?

Se prevé que sea este mes, prácticamente lo que se tiene es un ajuste que se debió hacer, ya que el proyecto se lanzó dos veces, primero se tuvo la participación de una empresa pero sobrepasaba el techo presupuestario que anda aproximadamente en 21 millones de dólares y esa oferta era un millón arriba, en la segunda ocasión ya no hubo participación de ninguna empresa.

Bajo todas las mismas condiciones desde el diseño hasta la fecha hubo una variación de precios, ya el consejo directivo tiene la opción de hacer una contratación directa tal como manda la ley, pero se decidió que no era lo correcto, que era mejor hacer un diálogo con el diseñador, hacer consultas técnicas para ir más a lo seguro y generar competencia, las compras directas en el FOVIAL casi nunca se dan, excepto en las emergencias, pero aún así se ponen a competir, eso permite tener un ahorro.

En la institución se han hecho una serie de ajustes técnicos y manteniendo el precio de referencia, se han hecho una serie de ajustes técnicos, manteniendo el precio de referencia si se tienen todas las condiciones, este mismo mes de enero se lanzará la licitación con una variante, ya no serán 10 meses sino 12 meses bajo los ajustes técnicos respectivos con todas las condiciones de un plan constructivo, acompañado de un plan de manejo de tráfico y un plan social que incluya la reubicación de familias garantizando las condiciones sociales para que estén en mejores condiciones de las que ya están, el estudio de impacto ambiental con todos los permisos respectivos, lo cual implica una serie de compensaciones como ambientales y sociales.

Para este proyecto no habrá suspensión sino que habrá tráfico restringido en la zona, de tres carriles que actualmente existen acá, de la zona se reducirá a 2.

– En qué contribuye este proyecto?

Todos los proyectos viales que se han trabajado se tiene la línea de conservación vial de renovación y mantenimiento, no sólo de la parte de rodadura de las principales calles de esta red, sino algunos deslizamientos y obras de paso, se tiene por titularización obra de mejoramiento a la red urbana principalmente todos los proyectos están contribuyendo a la conectividad a la transitabilidad, así como lo ha sido el proyecto de Naciones Unidas, Másferrer y ahora Rancho Navarra vienen a contribuir en términos de ahorro de transporte y repuestos, de conectividad, mayor fluidez lógicamente aquí hay un tema que debe ir acompañado de otros factores como la gestión del tráfico y la educación vial, muchos de los accidentes que se están viendo es por tema de gestión de tráfico y educación vial.

Todas las obras que se han hecho hasta el momento han tenido su contribución en parte de la conectividad y transitabilidad que van a requerir más obras, hay un crecimiento exponencial de la carga vehicular.

En el país es importante ir aplicando la diferenciación de horarios, ya que la red vial no es suficiente para la cantidad de vehículos que transitan sobre todo en el Gran San Salvador, la mayor demanda de infraestructura.

– Cuáles son las proyecciones para 2017?

En 2017 hay una capacidad de contratación de 149 millones de dólares, de eso, lo que es el PAI, que es el Programa Anual de Inversión se tienen 94 millones de dólares, es decir que $94 millones se pagarán este año, en cambio 149 es la capacidad de contratación, debido a que los contratos son pluri-anuales, ya que las obras cruzan dos períodos de gobierno.

Esta capacidad de inversión significa mayor número de obras estratégicas como Rancho Navarra, la CA4, en San Miguel se tiene programada la avenida Rousvell, está en proceso de licitación mejorar parte de la carretera Panamericana en las cercanías de San Vicente.

Otros de los proyectos es intervenir un tramo de la carretera Sonsonate a Lourdes, las zonas fronterizas del país, continuar las obras en La Libertad. Con MOP se tiene la ampliación de la carretera de Zaragoza al Puerto de La Libertad y están los puentes binacionales.