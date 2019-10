FMLN reafirma disposición de diálogo con otras fuerzas políticas

Oscar López

@Oscar_DCL

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz declaró que el partido de izquierda mantiene el compromiso de la ruta y el camino del diálogo, por lo que no descartó llegar a acuerdos con otros partidos políticos en decisiones de interés para el país. En ese sentido, enfatizó en que seguirán “platicando con los principales liderazgos de los partidos políticos”.

Ortiz descalificó las críticas hechas por diferentes sectores, en las que se cuestionan los acuerdos tomados al interior del Legislativo. “Por mandato Constitucional, la Asamblea Legislativa es la depositaria de la voluntad popular más abierta, amplia y plural, es en esencia el espacio para el diálogo y debate; y al final la construcción de propuestas que permitan hacer avanzar el país”, externó.

“Para tomar un acuerdo sería imposible hacerlo solo con la suma de una fracción, qué ley la ha votado solo una fracción. El mandato popular es que se pongan de acuerdo siempre los diputados. Cómo se puede venir a criminalizar, a desprestigiar el hecho de que en la Asamblea Legislativa hayan acuerdos, cómo es posible que la Asamblea funcione sin acuerdos políticos”, cuestionó Ortiz.

Por lo que dijo que el FMLN seguirá dialogando para lograr acuerdos políticos que sean beneficiosos para las grandes mayorías. “Vamos a seguir construyendo acuerdos políticos, con ARENA, con el PCN, la otra semana con GANA, con quien podamos sumar en temas

positivos de cara al país”, afirmó.

En cuanto a la modificación del protocolo de entendimiento para definir al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, el dirigente político comentó: “estamos abiertos a escuchar”, por lo que no descartó reunirse con líderes de otros partidos políticos para dialogar sobre la presidencia de este órgano de Estado.

“Vamos a comunicarnos, nos han pedido reuniones para explicarnos de qué se trata la propuesta. Estamos cerrando el tiempo porque en los primeros días de noviembre se tendrá que poner en marcha la nueva presidencia de la Asamblea Legislativa”, externó Ortiz.

De igual forma, el dirigente del FMLN agregó que es necesario un Órgano Legislativo “dinámico, fuerte, que haga el trabajo que la Constitución le demanda, que es jugar el papel de contrapeso, de aportar en los grandes temas nacionales y que ponga en el centro las grandes demandas de los distintos sectores”.

Ortiz enfatizó en que el FMLN quiere una “Asamblea que siga cumpliendo con el papel que la Constitución le manda”, por lo que argumentó que un órgano de Estado no puede plegarse a otro, ya que sería un error en el desarrollo democrático de El Salvador, posterior a la firma de los Acuerdos de Paz.

“No vivimos en una dictadura, por eso peleamos tanto; no vivimos en un Estado autoritario, peleamos por darnos unos Acuerdos de Paz que mandaran un mensaje inequívoco a aquellos que piensan que la democracia no es el mejor camino. Si no es el mejor camino, cuál va a hacer volver el neopopulismo, al neocaudillismo, volver a un estado autoritario donde el Estado soy yo y el resto no cuenta, eso no va a pasar”, aseveró el dirigente del FMLN.

Cultivos afectados

En cuanto al impacto a los cultivos ocasionados por las lluvias tipo temporal, el dirigente político comentó que el FMLN realizó un recorrido por los diferentes municipios del país, con el objetivo de constatar de primera mano el daño a productos que serían distribuidos en los mercados del país.

Ortiz dijo que el producto más afectado es el frijol, seguido por las hortalizas, y que además de las plantaciones, también se produjeron daños en la infraestructura necesaria para su cultivo. “Tenemos un primer dato de importantes pérdidas en las zonas oriental y occidental”, aseguró.

“Tenemos que responder a las pérdidas, porque tienen que ver con un producto que es esencial, el frijol es parte de nuestra cadena de seguridad alimentaria, igual las hortalizas que son parte de nuestra canasta alimentaria básica”, declaró Ortiz.

Para el FMLN es importante que desde el Gobierno se brinde ayuda a los productores, ya que en su mayoría los afectados son los que cultivan pocas extensiones de tierra, en algunos casos el cultivo es para autoconsumo y en otros su comercialización es la principal fuente de

ingresos para las familias.

Héctor Berríos, representante de los productores de la zona oriental del país indicó que a nivel nacional se reportan pérdidas en la producción de hortalizas, frutas e infraestructura necesaria para su cultivo.

“La producción de chile verde comenzó a dañarse en las plantas, la producción de tomate se está deteriorando, así podemos hablar de pepino, ayote, pipián, loroco y de la papaya. Nos afecta por lo menos en un 50 % de la producción de chile verde y loroco, que son los más resistentes y en un 60 % a 70 % en tomate, pipián y papaya que son los más sensibles a la humedad”, detalló Berrios.

El representante de los productores indicó que hasta la fecha no han tenido visitas de técnicos del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA), para levantar un censo y analizar el impacto que el temporal tuvo en los cultivos y, de igual forma, para tomar medidas para minimizar el

impacto a los consumidores, ya que puede incrementar el precio de los productos antes mencionados en los mercados.

“Necesitamos de carácter urgente que el presidente de la República reoriente presupuesto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que se atienda la crisis por la que pasará el sector productivo de hortalizas y frutas, además que el BFA incremente una línea de crédito

preferente para que nosotros tratemos de palear la crisis”, concluyó Berrios.