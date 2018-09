“Fito” Zelaya resta importancia a su exclusión de la selecta

@DiarioCoLatino



Tras anotar doblete en la goleada 5-0 que Alianza le endosó a Firpo, Rodolfo Zelaya habló de su no inclusión en la nómina de la selecta para los partidos ante Monserrat y Brasil.

“Fito” Zelaya le restó importancia a la decisión del seleccionador Carlos de los Cobos, pese a que pasa por un buen momento con los paquidermos.

“Realmente eso (convocatoria a selección) ahorita no me interesa, ya que si no estoy convocado él (Carlos de los Cobos) sabe por qué no entro en los planes. Sin embargo, me siento feliz con mi equipo y eso es lo más importante”, expresó el ariete albo.

De momento, Rodolfo Zelaya es uno de los delanteros con mejor producción goleadora, ya que suma tres anotaciones y está a uno del firpense Cristopher Ramírez.

Con la azul y blanco, “Fito” suma 21 gritos al igual que Jorge “Mágico” González, pero aún está lejos de igualar los 39 goles de Raúl Díaz Arce, máximo rompe redes de la selecta.

Selecta vuelve a entrenamientos

La azul y blanco reanuda hoy su preparación con miras a los duelos frente a Monserrat, por la Liga de Naciones CONCACAF, y el amistoso ante Brasil.

Los jugadores convocados por el técnico azteca son los arqueros: Henry Hernández (Metapán) y Kevin Carabantes (Limeño). Asimismo, los defensas: Bryan Tamacas (Santa Tecla), Alexander Mendoza (Santa Tecla), Juan Barahona (Santa Tecla), Raúl Renderos (FAS), Xavi García (FAS), Ibsen Castro (FAS) y Roberto Domínguez (Vancuver Whitecaps).

En el medio campo figuran los volantes: Gilberto Baires (Santa Tecla), Óscar Cerén (Alianza), Narciso Orellana (Alianza), Herber Sosa (Alianza), Jaime Alas (Municipal), Diego Coca (Águila), Fabricio Alfaro (Metapán) y Dustin Coreas (FAS). Mientras que los encargados de aportar los goles serán: Christopher Ramírez (Firpo), David Díaz (Águila) y Denis Pineda (Santa Clara).

El combinado nacional enfrentará el sábado 8 de septiembre a Montserrat, en el inicio de la Liga de Naciones CONCACAF; mientras que el martes 11 de septiembre se medirá ante los brasileños en Maryland, Estados Unidos.