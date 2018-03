Compartir ! tweet





Para recordar a las mujeres, desde tiempos ancestrales, solo basta con apreciar las figurillas de barro femenino, que este mes en el que se celebra el Día de la Mujer, tendrán su espacio en el MUNA.

Liuba Morán, arqueóloga del Museo, señaló que las mujeres se definían por su indumentaria y “en ocasiones incluye un recubrimiento tipo refajo”.

También comentó que estas mujeres presentaban “decoración como collares, tocados y orejeras”, pero en otras figurillas “están en posición sedente o con rodillas flexionadas, desnudas, con sus partes sexuales visibles, con niños en brazos o en ocasiones sus manos sobre el vientre hinchado”, entre otros detalles explicados por Morán.

La pieza en honor a la mujer destaca que este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, por lo que en ese marco, el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA) exhibe como pieza del mes figurillas de barro femeninas.

Los tres periodos culturales conocidos en El Salvador son Preclásico (2000 a. C. – 250 d. C.), Clásico (250 d. C.- 900 d. C.) y Posclásico (900 d. C. – 1525 d. C.) y las representaciones de la mujer en cerámica prehispánica han sido variadas y recurrentes a través de estos tiempos.

Se registran figurillas de barro con características femeninas, las cuales se encuentran en diferentes posiciones y con atributos físicos diversos, afirmó.

La arqueóloga explicó que estas características reflejan el periodo Preclásico, donde las mujeres estaban asociadas al culto de la fertilidad, la mujer y la tierra, y en el periodo Clásico se elaboraron algunas como instrumentos musicales (pitos, silbatos o sonajas).

“En el imaginario de nuestros antepasados hubo un lugar importante en la sociedad para la mujer, asociadas a la fertilidad, vida, el hogar, crianza, educación, recolección, los oficios, producción y a lo religioso, persistiendo en pleno sigo XXI el rol protagónico que las mujeres realizan en nuestra sociedad salvadoreña”, agregó.

Y señaló que las particularidades de las piezas permiten reflexionar sobre la función o uso de estos objetos en la antigüedad.

El Museo Nacional de Antropología atiende de martes a sábado, de 9 a.m. a 5 p.m., y los domingos, de 10 a.m. a 6 p.m.