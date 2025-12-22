Fiestas de Quezaltepeque cierran con más de cien personas quemadas

Saúl Méndez

Colaborador

El pasado viernes 19 de diciembre se realizó el cierre de las fiestas patronales del distrito de Quezaltepeque, en honor a San José Obrero, con la tradicional procesión y posterior quema de pólvora.

Como cada año, la celebración dejó decenas de personas con quemaduras provocadas durante la danza folclórica del torito pinto, una de las expresiones culturales más características de la región centroamericana.

De acuerdo con el informe de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, entre ellas Cruz Roja Salvadoreña y Comandos de Salvamento, se contabilizaron más de 100 personas quemadas a lo largo de la avenida 3 de Mayo, tramo por donde inició el recorrido de los toritos. El área afectada se extendió desde la Alcaldía Municipal hasta la Plaza Centenario.

Según informó Comandos de Salvamento, durante la danza del torito pinto varios menores de edad que asistieron a los festejos resultaron con quemaduras de primer y segundo grado. Asimismo, decenas de adultos también fueron afectados por los juegos pirotécnicos lanzados por los danzantes durante el recorrido.

Socorristas de Comandos de Salvamento, seccional Quezaltepeque, auxiliaron a más de 65 personas, entre menores de edad, adultos y adultos mayores, quienes presentaban distintos tipos de quemaduras producto de los festejos.

Algunas víctimas fueron atendidas en el lugar, mientras que otras requirieron traslado a centros asistenciales, entre ellos FOSALUD, para recibir atención especializada.

Por su parte, Cruz Roja Salvadoreña, seccional Quezaltepeque, informó que desplegó a 30 socorristas, quienes brindaron asistencia prehospitalaria durante la quema de pólvora a un total de 48 personas.

La institución humanitaria detalló que, de estas atenciones, 22 correspondieron a quemaduras superficiales, 11 a quemaduras de espesor parcial, tres a traumatismos oculares, un caso de pérdida transitoria del estado de consciencia, tres traumatismos en miembros superiores, seis en miembros inferiores y dos heridas en la cabeza.

Además, de los 48 casos atendidos, la institución trasladó a dos pacientes hacia centros de asistencia especializados para una evaluación médica más completa.

Las fiestas patronales de Quezaltepeque, que inician el 10 de diciembre con el tradicional Desfile del Correo, atraen cada año a cientos de personas, motivadas por la adrenalina y el carácter tradicional que marca el cierre de estas festividades.

