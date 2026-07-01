FEDAES presenta a los 21 precandidatos al Consejo Nacional de la Judicatura

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Saúl Méndez

Colaborador

La Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) presentó este martes a los 21 precandidatos que participarán en la elección de los aspirantes a integrar el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para el período 2026-2031.

El presidente de la FEDAES, Joaquín Nochez Peña, informó que cuatro asociaciones postularon a los 21 aspirantes. Se trata de la Asociación de Abogados Empleados del Órgano Judicial (ABOJES), la Asociación de Abogados por el Progreso de El Salvador (APROSAL), la Sociedad de Abogados de Occidente (SAO) y la Asociación Salvadoreña de Abogados Empleados Judiciales, de Otras Instituciones del Estado y en el Ejercicio Libre de la Profesión (ASAJELP).

«Estas cuatro asociaciones son las que han creído en el proceso democrático de que los escaños en el Consejo Nacional de la Judicatura se definirán a través de la votación libre del gremio de abogados», afirmó Nochez Peña.

«Desde este día quedan autorizados todos los candidatos para solicitar el voto. Asimismo, la FEDAES, junto con el Comité Central Electoral, que ha trabajado en este proceso, está convocando e invitando a todos los abogados de la República para que el próximo 11 de julio, a partir de las 8:00 de la mañana, acudan a los 14 centros judiciales ubicados en las cabeceras departamentales para emitir el voto por los candidatos de su preferencia», detalló Nochez.

En San Salvador, la votación se desarrollará en el Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, de acuerdo con el Comité Central Electoral de la FEDAES.

Los aspirantes podrán realizar campaña desde este 30 de junio hasta el 9 de julio. Además, sus nombres aparecerán en la papeleta de votación conforme al orden en que se inscribieron y no en orden alfabético, en cumplimiento de una reforma aprobada por mayoría por la junta directiva de la FEDAES.

«La elección se desarrollará mediante voto igualitario y secreto. Todo esto constituye una fiesta cívica para el gremio de abogados», aseguró el presidente de la FEDAES.

Asimismo, la organización expresó su satisfacción porque el número de inscripciones superó las expectativas. A la vez, sostuvo que en procesos anteriores existieron «injerencias indebidas». Sobre este punto, Nochez aludió a declaraciones de funcionarios que aseguraban que no se lograría inscribir ni siquiera entre tres y cinco candidatos.

«Sin embargo, les estamos demostrando que hay 21 candidatos inscritos», manifestó.

El CNJ es la institución encargada de evaluar, capacitar y proponer a jueces y magistrados del país. Está integrado por siete consejeros, de los cuales tres representan al gremio de abogados.

Para ello, la FEDAES debe presentar tres ternas para consejeros propietarios y tres ternas para suplentes, para un total de 18 candidatos. Los representantes del gremio serán elegidos mediante voto igualitario y secreto.

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