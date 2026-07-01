18 profesionales se han postulados para una magistratura de la CCR

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un total de 18 profesionales se han postulado para ser electos a la Corte de Cuentas de la República (CCR); entre ellos, los tres actuales magistrados; la información fue dada a conocer por la Asamblea Legislativa, quien entrevistará a los aspirantes.

Es de recordar que la Asamblea Legislativa inició el proceso de elección de los magistrados de la CCR. Los actuales funcionarios concluyen sus labores el 27 de agosto de 2026.

Los documentos que debían presentar son las constancias emitidas por distintas instituciones del Estado, como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Centros Penales.

El presidente de la CCR, Walter Sosa Funes, y los magistrados Julio Bendek y José Flores buscan la reelección en su cargo; estos dos últimos fueron electos el 23 de agosto de 2023; el presidente, fue electo en febrero de 2025 luego de la renuncia de Roxana Soriano para ser electa presidenta del Tribunal Supremo Electoral.

Fue el 26 de junio que finalizó el periodo para que los interesados en formar parte de la CCR, presentaran sus atestados en la Asamblea. Fueron 18 los interesados: la Asamblea Legislativa en sus redes sociales informó los nombres: Edgar Eliseo Alvarenga Funes, Walter Salvador Sosa Funes (actual presidente), Karla Gabriela Siliézar Liévano, Julio Guillermo Bendek Panameño (actual primer magistrado), Sigfredo Alexis Ventura Bonilla, José Rodrigo Flores Ramos (actual segundo magistrado de la CCR), Julio Alberto Jule Herrera, Carlos Aníbal Cruz Flores, Boris Romeo García Alvarado, Arnoldo José Parada Pineda, José Arnoldo Gaitán Castro, Gonzalo Octavio Ayala López, Luis Humberto Santos Guardado, Raúl Pareja Méndez, Marcela Beatriz Iraheta Alfaro, Carlos Orlando Lozano Hernández, José Luis Montalván Martínez, Salvador Alexander Segovia Robles.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó que será la Comisión Política quien entrevistará a los interesados para conocer los perfiles.

Los diputados de oposición han hecho un llamado al oficialismo y a la Comisión Política para que se elijan a funcionarios idóneos al cargo y que el proceso también sea transparente de cara a la ciudadanía.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) es el principal ente contralor del Estado, encargado de fiscalizar el manejo de los recursos públicos.

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