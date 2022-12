FAS cancela amistoso con Pachuca por malas condiciones del Estadio

Rebeca Henríquez

El Club Deportivo FAS confirmó a través de sus redes sociales que el amistoso internacional contra el Club de Fútbol Pachuca de México, que se jugaría este 28 de diciembre, en el estadio Cuscatlán, previo al inicio del torneo Clausura 2023, será cancelado por el estado en el que se encuentra el Estadio Cuscatlán, y que pondría en riezgo la “integridad de los jugadores”.

“Luego de una evaluación de las condiciones del terreno de juego del Estadio Cuscatlán, se tomó la decisión de cancelar el partido amistoso del Duelo de Campeones CD FAS vs CF Pachuca”, señaló el club a través de sus redes sociales a solo cinco días para disputar encuentro internacional. “Buscamos por medio de este amistoso brindar un evento deportivo de alto nivel, destacando el espectáculo en la combinación del fútbol mexicano y el salvadoreño. Dadas las circunstancias del terreno de juego del Estadio del Cuscatlan, nos preocupa la integridad física de nuestros deportistas, evitando de esta forma, lesiones o molestias que pueda generar la condición de la cancha en el amistoso”, agregó la directiva del cuadro tigrillo.

El campeón de la Liga Mayor de Fútbol salvadoreño se enfrentaría al campeón de la Liga MX para iniciar de buena forma el camino en el Clausura 2023 por su título 20, posterior a que se coronó con la decimonovena en la final del torneo Apertura 2022 tras ganarle con un marcador de 2-0 a los fogoneros el 13 noviembre; sin embargo, el partido ya no se jugará por la mala condición del Cuscatlán. Por su parte, Pachuca se consagró campeón del fútbol mexicano tras vencer con una goleada global de 8-2 a Toluca en la final. El estado del Estadio Cuscatlán se ha visto deteriorado los últimos meses, por el uso de las instalaciones para eventos no deportivos que deterioraron el engramillado del Coloso de Monserrat, lo que repercute en las actividades de los diferentes clubes de fútbol que deseen hacer uso del mismo. A la situación anterior se agrega el hecho ocurrido entre la organización de Estadios Deportivos de El Salvador (EDESSA), FAS y Jocoro en la final del Apertura 2022 en la cual los equipos no estaban de acuerdo con el monto de alquiler y por lo que se puso en duda donde se realizaría el duelo entre ambos clubes. La situación del mal estado del Estadio y las problemáticas que se vivieron en el culmine del torneo sirvieron como escenario para que la Primera División busque alternativas para disputar futuros duelos como lo aseguró el presidente de la misma, Pedro Hernández.

“La propuesta de jugar la final a dos partidos quedó desechada hace 15 días. Lo que sí quedó abierta es la sede, ya no será obligación jugar en el Cuscatlán (…). Hay gente de la CONCACAF que ha externado su preocupación por el estado de la cancha del Estadio Cuscatlán”, dijo Hernández a Fanaticos.

FAS anunció que “se informará en las próximas horas el proceso de devolución del dinero de las entradas que compraron los aficionados ilusionados con poder ser parte del espectáculo deportivo”.