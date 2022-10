FAS apelará ante CONCACAF ante situaciones arbitrales

Rebeca Henríquez

La visita de FAS a Dragón en el partido de ida de los cuartos de final de Liga Mayor de Futbol finalizó con polémica por el 3×2 a favor de los orientales, en un juego donde el arbitraje jugó un papel muy importante ante un gol anulado por los referís que pudo concederle el empate de 3×3 a los tigrillos; sin embargo, el encuentro dejó 3×2 con ventaja para el conjunto mitológico sobre los 90 minutos y los comentarios salieron al descubierto.

En la primer fecha de los cuartos de final la jugada que se generó desde el sector derecho donde Emerson Sandoval del equipo santaneco conectó una jugada larga ante la salida del portero Felipe Amaya y puso el tercero para FAS, el arbitro Stanley Martínez sancionó una falta a favor del equipo mitológico y anuló el que pudo ser el empate para el equipo de Octavio Zambrano cuando ambos clubes estaban 2×2. Posterior al polémico gol anulado, Dragón puso el 3×2 por la vía penal.

Ante lo sucedido, FAS informó a través de redes sociales su postura y manifestó que se tomarán medidas “estrictas” ante la problemática que el arbitraje provoca en el futbol nacional, y en especial contra el club tigrillo. La junta directiva de AGM SPORT tomará acciones a través de CONCACAF anunció.

“Es preocupante este tipo de situaciones que se están viviendo en el actual torneo contra FAS, por lo que se tomarán medidas estrictas para poder indagar y resolver esta problemática en el fútbol salvadoreño, y en especial con nuestra institución. Por medio de AGM SPORT realizaremos ante CONCACAF las acciones pertinentes”, comunicó la directiva.

De forma instantánea el desempeño del árbitro fue cuestionada, y entre los comentarios que surgieron a través de Twitter está el de el ex presidente de Alianza, Lisandro Pohl, quien dijo: “Este partido se vio afectado por la decisión arbitral, porque el gol que le anulan a FAS para mi es legítimo, lo ves en todas partes del mundo, no te cobran una acción peligrosa cuando el jugador busca al balón y no al rival”.

Por su parte, el presentador de la Polémica, Nelson Hernández Valdés comentó: “Preocupa el arbitraje porque inciden; veo mano en el gol de Platense y no entendí la anulación a FAS. Está bien que exijamos a los equipos, pero también exijamos al arbitraje que está por la calle de la amargura, ojalá no incidan en los 2 partidos restantes ni en lo demás”.