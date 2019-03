Fabrizzio Hernández defiende autonomía de federaciones deportivas

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Luego de que la Federación de Patinaje denunciara que el INDES ha condicionado la aprobación de su presupuesto a la exclusión de algunos atletas de competencias internacionales, Fabrizzio Hernández, vicepresidente del COES, salió al paso y defendió la autonomía de las federaciones.

De entrada, Hernández criticó que la gerencia técnica del INDES determine qué atleta tiene nivel técnico o no para viajar a competencias internacionales, cuando estas personas solo tienen conocimiento “general” de cada deporte. “Salvo contadas excepciones, el personal técnico del INDES no es especialista en todos los deportes, porque no reciben cursos de entrenadores, de arbitraje y, la mayoría de veces, ni siquiera asisten a las actividades deportivas de las federaciones. Por lo tanto, es autonomía y atribución de cada federación estipular con sustento el nivel técnico de sus atletas”, dijo Hernández.

Por otra parte, el vicepresidente del COES también se refirió a los estímulos económicos que reciben los atletas de alto rendimiento; pues, a su juicio, son mal manejados por el INDES, ya que los incluyen en el presupuesto anual de las federaciones, sin tomar en cuenta los triunfos de los atletas y los montos estipulados en el instructivo.

“Los presupuestos vienen con mil 200 dólares asignados para estímulos, pero si una federación tiene tres campeones panamericanos y el instructivo establece que a cada uno le corresponden 600 dólares, ¿cómo harán las federaciones para darle estímulo a los tres? Ahí toca ajustar el monto para que los tres tengan el mismo monto asignado. Esta situación es bien complicada y lastimosamente los miembros de la Asociación de Federaciones Deportivas Salvadoreñas que integran el Comité Directivo del INDES prometieron cambiarían esta situación, pero no fue así”, concluyó Fabrizzio Hernández.