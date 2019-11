Expulsión de venezolanos fue ordenada por EUA: Nidia Díaz

Mirna Jiménez

La diputada y jefa de la fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa, Nidia Díaz está convencida que la expulsión de los diplomáticos venezolanos del país obedeció a una orden directa de los Estados Unidos, decisión que preocupa porque El Salvador no puede estar sujeto a presiones, ya que es un territorio con autodeterminación y soberanía nacional plasmadas en la Constitución de la República, afirmó. “La decisión del presidente Nayib Bukele, de expulsar al cuerpo diplomático venezolano obedece a una orden norteamericana”, aseguró este martes la diputada Díaz en el programa Frente a Frente de la cadena TCS.

La legisladora recordó que los lazos con ese país venían desde hace mucho tiempo y recordó que Venezuela fue del Grupo Contadora, una instancia que ayudó y promovió la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, para poner fin a la guerra civil de doce años.

Díaz dijo que el presidente de la República, a través de Cancillería tiene la atribución de vigilar las relaciones exteriores, pero también tiene la responsabilidad de mantener la soberanía nacional; es decir, tiene que pensar que el país no puede comprometer los principios de autodeterminación y respeto para la nación, y además se debe procurar la paz a través del diálogo.

“Son principios que no están exactamente con esas palabras redactados en la Constitución de la República”, explicó, “pero obedecen a una política exterior para una sana convivencia, y en vez de reducir las relaciones exteriores, se deberían de ampliar”, opinó.

La parlamentaria recordó que El Salvador ya va rompiendo relaciones con dos naciones, y cuestionó el hecho de reconocer como presidente al diputado opositor venezolano Juan Guaidó, quien se autoproclamó en una plaza como mandatario de Venezuela.

Se les olvida, recordó la efemelenista, que hace quince días aproximadamente, en Ginebra, 105 naciones del mundo eligieron democráticamente al Estado venezolano como representante del Consejo de Derechos Humanos ante la ONU.

“Entonces es muy peligroso este tipo de actuaciones para la soberanía nacional, porque nos compromete y nos involucra en una visión ideologizada y política, que la mayoría de salvadoreños no estamos de acuerdo en reconocer a un diputado como presidente, cuando no ha sido elegido para eso”, manifestó Díaz.

En tanto, Leonardo Bonilla diputado independiente dijo que no puede decir si el Ejecutivo ha tomado la mejor decisión, pero deberá decir las razones que lo llevaron a decidir romper relaciones con el gobierno de Venezuela. “El ejecutivo tiene que dar sus argumentos, creo que los hay”, afirmó.

“Yo mantengo mi reconocimiento al pueblo venezolano, pese a que desconozca en lo particular al gobierno del presidente Maduro”, añadió el diputado.

Díaz aclaró que aún cuando se nombre una misión en El Salvador con Guaidó como referente, esta no tiene ninguna representación en Venezuela, no se podría sacar visas para viajar, ni ningún trámite consular, porque el gobierno de esa Nación lo dirige Nicolás Maduro y Guaidó no tiene ningún poder.

Aclaró que esto no fue lo mismo que sucedió con Taiwán, ya que este se reconoce como parte de China Popular. “Son casos diferentes”, señaló la diputada y recalcó que esta expulsión de los diplomáticos venezolanos se hizo con “alevosía”, aún cuando Venezuela ha venido cooperando con el gobierno de El Salvador desde hace mucho tiempo.

Hace dos días, la administración Bukele ordenó la salida del cuerpo diplomático venezolano del país, argumentando que el presidente Maduro no ha sido electo democráticamente, y reconoció como presidente legitimo a Guaidó.

