Exigen a legisladores de Estados Unidos acusar y destituir a Trump

Washington / Prensa Latina

Cientos de manifestantes se concentraron hoy cerca del Capitolio de Estados unidos para llamar a los miembros del Congreso a acusar y destituir al presidente del país, el republicano Donald Trump. Similar actividad hubo en todo el país.

Con mensajes como ‘Trump debe irse’, ‘Trump no es una víctima’ y ‘Trump no está por encima de la ley’, los participantes demandaron no solo la acción de la Cámara de Representantes, que este miércoles debe aprobar dos artículos de juicio político contra el mandatario, sino también la del Senado, controlado por los republicanos.

Nathaly Arriola, directora ejecutiva de la campaña Need to impeach (Necesidad de acusar), manifestó que la evidencia reunida contra el jefe de la Casa Blanca por abuso de poder y obstrucción del Congreso no está en duda, pero sí cuestionó la disposición de los legisladores a hacerlo responsable por sus acciones.

Este es el momento para que el Congreso cumpla su deber constitucional, manifestó ante los participantes en el mitin, y sostuvo que no votar a favor de acusar a Trump y removerlo de su oficina sería una traición a la carta magna.

Por su parte, Neera Tanden, presidenta y directora ejecutiva del Fondo de Acción del Centro para el Progreso Americano, consideró que, si los miembros del Capitolio no actúan ahora y el presidente continúa sin recibir castigo por su conducta, es como una invitarlo a que siga cometiendo crímenes en lo adelante.

La manifestación de este miércoles dio continuidad a las movilizaciones que se desarrollaron anoche en todo el país para exigir que el jefe de Estado sea removido de su oficina, en lo que constituye la mayor muestra de apoyo popular hasta la fecha a la investigación de juicio político lanzada por los demócratas en septiembre.

Esta iniciativa, convocada por organizaciones como MoveOn, Indivisible, CREW, Greepeace, United we dream, Marcha de las Mujeres y Voto Latino, llevó a miles de personas a realizar eventos en prácticamente todos los estados de la nación, tanto en grandes urbes como en pequeñas localidades.

Nosotros demandamos un juicio justo para Estados Unidos, porque nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley. Es por eso que vimos a cientos de miles de personas salir anoche, en el frío helado y también en la soleada Florida, expresó Rahna Epting, directora ejecutiva de MoveOn, citada por el diario The Washington Post.

Se espera que la Cámara Baja apruebe hoy dos artículos contra Trump, uno por abuso de poder y otro por obstrucción del Congreso, debido a sus llamados a que Ucrania abriera investigaciones que podrían favorecerlo políticamente.

Eso lo convertiría en el tercer presidente en la historia del país en ser acusado y llevaría a realizar un juicio político en enero en el Senado, donde la mayoría republicana sigue a favor de absolver al mandatario, pese a la evidencia recopilada en su contra.

Mientras tanto TelesurTv informa que Cientos de miles de estadounidenses salieron el martes a las calles de diversas ciudades del país norteamericano para exigir la aceleración del juicio político contra el presidente Donald Trump y concretar su destitución.

Las manifestaciones ocurrieron en ciudades de 48 de los 50 estados norteamericanos, informó en su cuenta de la red social de Twitter MoveOn, una de las cerca de 50 organizaciones de la coalición Nadie está por encima de la ley, que convocó la iniciativa.

Shannon Stagman, de la organización Empire State Indivisible, dijo a Reuters que “es realmente importante salir y decir que reconocemos que se cometieron crímenes, que este presidente abusó de su poder y que no estamos de acuerdo en dejar que eso pase”.