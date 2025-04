“Esto habla de hasta dónde está dispuesto el presidente Bukele para engañar…”: Senador Van Hollen

El Senador Demócrata de los Estados Unidos, Chris Van Hollen, no sólo comprobó la naturaleza del presidente Nayib Bukele, sino “hasta donde está dispuesto a engañar”. Gracias al Senador, sus votantes, la prensa internacional y cientos de miles en el mundo han visto el verdadero rostro de Bukele: un mentiroso, manipulador e irrespetuoso.

El Miércoles Santos, tal como lo había anunciado a través de sus redes sociales, Chris Van Holle, Senador por el Estado de Maryland, llegó a El Salvador para reunirse con el salvadoreño Kilmer Abrego García, un salvadoreño protegido por un juez en los Estados Unidos, que por “error” fue capturado en el marco de la persecución contra los migrantes, y traído a El Salvador junto a otros salvadoreños acusado de ser un terrorista de la MS13, y llevado al CECOT, donde supuestamente se encontraba.

El Senador Van Hollen gestionó, primero, una reunión con el presidente Bukele el mismo miércoles, para pedir una visita a Ábrego, pero Bukele se negó a recibirlo, luego la hizo con el Vicepresidente Félix Ulloa, quien sí lo recibió.

El Senador de Marylad dijo a la prensa internacional que “se reunió con el vicepresidente Félix Ulloa, quien le insistió en que su Gobierno no iba a liberar a Abrego García.

“Le pregunté si podía reunirme con él. La respuesta fue no. Pregunté si podía reunirme con él si volvía la semana siguiente. La respuesta fue no. Pregunté si podía llamarle por teléfono. La respuesta fue no. Pregunté si su mujer, Jennifer, podía llamarle por teléfono. La respuesta fue no; no a su mujer, no a su madre, no a sus abogados”, relató.

El Jueves Santo el Senador intentó visitar el CECOT para ver a Abrego García, pero se le negó el paso. El vehículo fue detenido por soldados en un puesto de control a unos pocos kilómetros de la prisión, relató el congresista.

Sin embargo, cuando ya preparaba su regreso a Estados Unidos, el senador recibió noticias de que el Gobierno salvadoreño lo dejaría reunirse con el migrante en el hotel en el que estaba hospedado.

Sobre la reunión, Bukele circuló unas fotografías en su cuenta de X, con el siguiente texto: “Kilmar Abrego García, milagrosamente resucitado de los ‘campos de exterminio’ y la ‘tortura’, ¡ahora tomando margaritas con el senador Van Hollen en el paraíso tropical de El Salvador!”. “Ahora que se ha confirmado que está sano, tiene el honor de permanecer bajo la custodia de El Salvador”.

Este post de Bukele, fue respondido por el senador demócrata, en el que prácticamente deja claro que el gobernante salvadoreño hizo todo un montaje, además de falsear la realidad.

En los siguientes párrafos, en 288 palabras, el Senador Van Hollen deja retratada la naturaleza del hombre que gobierna a los salvadoreños, que no escatima cualquier cosa, con tal de imponer su narrativa llena de falsedad y manipulación:

“Cuando yo me senté con Kilmar teníamos vasos de agua en la mesa, y cuando estábamos conversando uno de los funcionarios gubernamentales se acercó y colocó dos vasos en la mesa con hielo, y no sé se tenían sal o azúcar en la parte superior; pero parecían margaritas, y si ven la que está frente a Kilmar, tiene menos líquido que el vaso que está frente a mí, quizá para que pareciera que él ya había tomado”.

“Déjemen ser muy claro, ninguno de los dos tocó esas bebidas que estaban frente a nosotros, y si quieren jugar al detective les digo cómo lo pueden saber: si ustedes analizan el video o las fotografías que yo mandé, verán que al principio no hay vasos en la mesa, en el video subsiguiente si aparecen, pero cometieron un error. Si usted toma de uno de esos vasos, esas sustancias, sal o azúcar, o lo que sea, desaparecen, pero aquí no hay ninguna brecha porque nadie tomó nada”.

“Esto habla de hasta dónde está dispuesto el presidente Bukele para engañar a la gente sobre lo que está ocurriendo. Y eso también demuestra hasta dónde puede llegar el gobierno de Trump, porque cuando un reportero le preguntó sobre esto, él le siguió la corriente”.

“Así que el presidente y la Casa Blanca han estado mintiendo sobre este caso desde el comienzo. Han estado tratando de cambiar el tema desde el comienzo y, como he dicho y han dicho los tribunales, desde la Corte Suprema, el Cuarto Distrito, de lo que se trata es de respetar la Constitución, el debido proceso, y es por eso que decimos que traigan a Kilmar al país para que puede ejercer los derechos que le confiere la constitución…”

