Este año vamos a un crecimiento cero en El Salvador

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El economista César Villalona compartió su análisis de la perspectiva económica que muestra el país, tomando como base las últimas encuestas de hogares presentadas por el gobierno.

En síntesis, Villalona proyecta que en el 2023 El Salvador se dirige a un crecimiento cero, destaca que todas las variables económicas han empeorado, que la economía va en picada, la deuda pública sigue creciendo y la inflación sigue afectando a la gente por el incremento de los precios.

Aquí las variables que crecen son las malas, indica Villalona, “el país tiene una economía donde, baja la producción, baja las exportaciones, los ingresos fiscales están cayendo, crece la deuda, crece la migración, crecen los precios, crece la pobreza y no se ve inversión extranjera, somos un país con inversión negativa”.

Al referirse a la situación de la gente expresa que no hay empleo, todo está caro y los ingresos no mejoran, este es un año donde la gente no verá aumento salarial y aunque las remesas siguen creciendo, concluye que no son suficiente para la condición que enfrenta la gente.

Finalmente, proyecta que el próximo año, obligatoriamente, el gobierno va a terminar buscando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, que implica un programa de ajustes, recorte del gasto público e impuesto para el pueblo, todo después de las elecciones, tras una posible reelección presidencial.

Cesar Villalona participó en el programa #BarcitoFM dirigido por el comunicador Franklin Martínez.