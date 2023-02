“Esperaríamos también hagan una cadena nacional cuando inauguren el hospital Rosales”: Marleni Funes

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Marleni Funes, dijo que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CETCO) quedó “muy bien” para el tema publicitario; pero, así como transmitió en cadena nacional el lanzamiento, debe hacerlo con las sedes universitarias, el nuevo hospital Rosales, Tren del Pacífico y otros proyectos prometidos en campaña.

“Para tema publicitario, muy bien, he de felicitarles porque hicieron un show bien bonito, hubo luces led y toda la cosa; esperaríamos que así también hagan una cadena nacional cuando inauguren el hospital Rosales, la Universidad de Usulután y de Chalatenango, que son promesas de campaña incumplidas”, destacó Funes.

La diputada Funes agregó que Nayib Bukele debe hacer un “en vivo” en el primer recorrido del Tren del Pacífico o cuando inauguren el viaducto de Los Chorros. Los proyectos anteriores, “son obras que fueron anunciadas antes del penal”. Sobre la construcción de este edificio “tendríamos que preguntarnos, más que ver el edificio, ¿quién hizo la obra?, ¿cuál es el monto total de la obra?, ¿quiénes fueron las empresas que participaron en la construcción de la obra?”, destacó Funes.

“Nos dicen que somos el país más seguro (de América), pero nos dicen también que este país más seguro no puede sostener la sensación de seguridad que se ha generado si no (hay) un régimen de excepción. Como que nos vemos un poquito complicados porque pareciera ser que nos están diciendo que el día que no haya régimen de excepción este bolado se va a caer, como que no se están creando las herramientas o los mecanismos necesarios para que con o sin régimen de excepción, los salvadoreños puedan sentir esa sensación de seguridad”, destacó Funes.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue la institución encargada de construir el centro penitenciario, este, decretó reserva total a todo lo relacionado al tema. Sobre este punto, la diputada Funes, dijo que si el Gobierno de Bukele es quien pone como bandera la anticorrupción, la transparencia “uno se puede preguntar qué necesidad hay de esconder información. El que nada debe, nada tema ¿por qué no hacen la información pública?”.

La parlamentaria hizo llamado a la población a que “así como lo aplaudimos con la construcción de un penal, también exijamos la construcción de la sedes universitarias prometidas, exijamos la construcción del hospital de Nejapa, del Rosales; ese dinero incluso ya quedó aprobado y que no me extrañaría que sea declarado bajo reserva también”.

El Gobierno de Bukele ha estancado el proyecto de un nuevo hospital Rosales, dichos fondos se aprobaron desde la legislatura anterior.