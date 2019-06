ESPECULACIONES ACERCA DEL SER HUMANO

Cándido Mirón, F.R.C. (No. 3) Sin acerbo, pero con acervo

Las personas, antes de nacer, ya sea segundos, horas, días, meses o más, no recuerdan nada de lo que han sido o sean en sí mismas, es decir, no tienen memoria y si la tienen parece que no pueden usar, lo cual es evidente porque cuando vienen entrando de cabeza por el “túnel” llamado vagina y la por a puerta de la vulva, haciendo ruidos sin saber su significado, sencillamente se mueven recibiendo atenciones de adultos encargados de enseñarles directa o indirectamente, lo que deben o no deben hacer en aquellos momentos de su desarrollo inicial.

Así, sucesivamente crecen pudiendo alcanzar la edad que tienen los hipotéticos lectores de este mensaje, quienes ya saben lo suficiente como para decir que tiene o no tiene sentido.

Para algunos lectores, únicamente, por favor, sería ideal que observen sin acerbo (áspero al paladar), cómo es que se van enriqueciendo el acervo de las personas en este mundo siempre convulsionado. El hombre –léase la gente— siempre ha querido y quiere hacer lo mejor, no importándole su esfuerzo siempre que ello esté satisfaciendo su consciencia, su instinto, o sea que él hace lo que él cree que es debido. Sus acciones, no reflejan lo que es cada persona, la cual es única y nunca igual a otra; por lo tanto ellas son producto de sus actitudes.

De lo anterior se colige que cada individuo actúa en fiel concordancia, con lo que sus sentidos captan ya que éstos se conectan con su mente, que es la rectora de sus imágenes que a gran velocidad intuyen sus pensamientos de acción o no acción, todo lo cual balancea su consciencia que, como ya se dijo, es un atributo de su alma.

Hasta aquí creo que se comprende claramente lo expuesto; más adelante se tratará de explicar un poquito de uno de los incontables casos que hay en la historia de la humanidad.

Bien, en el área geográfica donde se considera que fue desarrollada la historia sagrada más relevante de la Humanidad, allí, hay infinidad de acontecimientos, algunos pocos conocidos y la mayoría desconocidos, aunque hipotéticamente se pueden escribir abundantes páginas, recurriendo por supuesto a tradiciones, libros, etc.

Al aumentar la edad de los acontecimientos, más lejos va quedando la información de los mismos, por lo cual las personas más esfuerzo hacen para indagarlos y se exponen a no encontrar la autenticidad que buscan.

Siendo la Biblia un documento importante, para hablar de la historia del hombre y de los múltiples hechos que ha experimentado y está experimentando este planeta, sería interesante escribir diversos tópicos, pero son tantos que muchos de ellos, ya han sido expuestos por expertos de la materia; por lo cual en este mensaje solo se hacen limitadas referencias.

Moisés, un hombre extraordinario

Según la historia, Moisés escribió cinco libros, todos antes de la era cristiana. Tres de ellos en el desierto. Génesis: “desde el principio” hasta 1.657, habiendo completado en 1,513; Éxodo en 1.657-1.512; Levítico durante un mes de 1.512; Números, en el desierto y llanura de Moab, en 1.512-1.473 y Deuteronomio en Llanuras de Moab, durante dos meses, en 1.473. Eso dice la Biblia.

Considerando la época durante la cual Moisés escribió, y las circunstancias que pudo haber experimentado haciendo su trabajo, se estima que fue un hombre extraordinario. Así también ha habido y hay otros hombres famosos por sus capacidades literarias, otros atributos y dones que Dios les ha conferido.

En el Antiguo Testamento, estos cinco libros forman el Pentateuco llamándolo a veces Torá, o sea, Leyes de Moisés, las cuales fueron interpretadas y enseñadas por personas mayores, especialmente autorizadas, porque solamente ellas debían hacerlo, desde el punto de vista de la Hermenéutica Jurídica y Hermenéutica Religiosa. Explicaban el Antiguo Testamento y las leyes inherentes a la vida de la Humanidad.