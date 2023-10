Escobar Alas confirma que la intervención de El Rosario era por goteras

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo este domingo que prefieren que el Gobierno no intervenga en la reparación o decoración de sus templos ya que se utilizan fondos públicos los cuales podrían utilizarse para las comunidades más vulnerables.

Esto surgió luego de los cuestionamientos hacia la intervención de la iglesia el Rosario. El Gobierno la ha intervenido para supuestamente limpiar la estructura, impermeabilizar, restaurar la estructura de concreto e iluminar arquitectónicamente, así lo dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

La iglesia El Rosario es un patrimonio cultural protegido diseñado por Rubén Martínez Bulnes. Es una arquitectura Brutalista, un estilo arquitectónico que surgió en la década de 1950 y está ubicada frente a la Plaza Libertad en el Centro de San Salvador.

Sin embargo, a través de las redes sociales diversos salvadoreños han criticado la intervención ya que según rondan fotografías, se ha pintado de blanco, y luego le colocaron concreto para volverla a su imagen natural.

El líder católico dijo que la iglesia El Rosario es un templo que está bajo la administración de los sacerdotes dominicos de Santo Domingo de Guzmán, “es una orden a la que le guardamos tanta estima, aprecio y gratitud porque ellos han sido misioneros desde el principio en este país, desde que vinieron los primeros misioneros, están con nosotros”.

José Alas sostuvo que “en algún momento” el párroco actual le dijo que le habían ofrecido de parte del Ministerio de Cultura, tapar las goteras que la iglesia ya que esta tenía “mucha filtración”; “tengo entendido que les dio permiso para eso, hasta ahí es donde yo sé, pero he visto por las notas periodísticas que se han publicado que ha habido una intervención más grande de restauración”, dijo el arzobispo.

“No queremos parecer como desagradecidos, pero en verdad, nosotros como iglesia, preferimos que no nos ayuden, ni el gobierno, ni la Asamblea en la reparación o decoración de nuestros templos; es cierto que somos una iglesia con necesidad, pero con el esfuerzo de todos, podemos tener bien nuestros templos y no queremos que los fondos del erario y del pueblo se ocupen para embellecer nuestros templos, no nos parece justo cuando hay tanta necesidad”, comentó el Escobar Alas.