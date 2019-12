Es imposible tener una pensión digna con las AFP: César Villalona

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El economista César Villalona dijo que es imposible que la población tenga una pensión digna con un sistema de ahorro individual como el de las AFP, y recordó que cuando se estaba promoviendo el sistema privado de ahorro para pensiones, se hicieron seis promesas a la población, las que a la fecha no se han cumplido.

Una de estas era la ampliación de la cobertura de asegurados, que en ese momento era del 25 %; sin embargo, 21 años después, la cobertura incluso se ha reducido al 23 %.

Se ofreció pensiones dignas y al menos el 80 % no lo son. “Esa promesa no se debió hacer porque una pensión no solo depende de un sistema de pensiones, el monto depende mucho también de los salarios, y en un país con salarios bajos, es muy difícil tener pensiones fijas”, afirmó.

También se ofreció altos rendimientos a las cuentas individuales de los cotizantes, pero el economista explicó que estas comenzaron a bajar con la dolarización de la economía en 2001, del 13 % que se pagaba al inicio del sistema en 1997, hasta el actual promedio de 5.5 %.

Asimismo, se ofreció en aquel momento una cuenta individual que, en teoría, solo iba servir para pagar las pensiones; pero, con la creación del Fideicomiso de Obligaciones Especiales, eso ya no es posible. El también economista, Mauricio Chavarría afirmó que enfocarse en una reforma de pensiones no solo debe centrarse en ofrecer a la gente que puede retirar ya su ahorro, porque “el sistema de ahorro para pensiones forma parte de un sistema de seguridad social, no es simplemente ahorro”.

Chavarría añadió que, lamentablemente, el modelo, el sistema y lo que está detrás del ahorro para pensiones “abandonó el espíritu solidario intergeneracional que era el que permitía, tal vez, el considerar una estabilidad propia del sistema”.