Equipos de Primera División se embarcan rumbo a los cuartos de final

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La última jornada de la fase regular del torneo Clausura 2023 finalizó llena de suspenso y emociones este fin de semana. La sorpresa de la fecha la dio Jocoro al meterse a los cuartos de final. Chalatenango se despidió de Primera División con una sólida victoria ante Atlético Marte, Santa Tecla no clasificó, y Alianza y FAS protagonizarán una de las series con más intensidad en la siguiente fase.

La tabla de clasificación para los cuartos de final finalizó de la siguiente forma: Águila como líder absoluto de la primera fase del torneo con 49 puntos en total, en segundo lugar Alianza con 39, 11 deportivo con 31, Dragón con 30, Firpo con 29, Isidro Metapán con la misma cantidad, FAS finalizó con 27 en la séptima y Jocoro pudo meterse a la octava casilla con 27 tantos.

En ese sentido las llaves para las eliminatorias quedaron de la siguiente forma: Águila vs Jocoro, FAS vs Alianza, Isidro Metapán vs 11 Deportivo y Firpo vs Dragón. Ocho equipos que aún continúan con la ilusión de agenciarse el título de la temporada y que darán un paso más rumbo a ello en los partidos de ida este 17 y 18 de mayo, y en la vuelta el 20 y el 21.

En cuanto a los marcadores de la última fecha, en la serie entre Isidro Metapán y Firpo, los jaguares tomaron el dominio del marcador en el estadio Jorge ‘Calero’ Suárez, sobre los primeros 10’ y los 13’ del encuentro, con los goles de Antonio Clavel y Miguel Lemus. Sin embargo, los toros igualaron el marcador con dos tantos de Luca Orozco y Sebastián Julio 63’ y 89’. El desempate lo marcó Carlos Salazar sobre los 87 en favor del equipo local.

Chalatenango dio el último respiro en Primera División contra Atlético Marte. El equipo de los alacranes ganó con dos goles de Steven Tejada a los 70 y a los 71, algo que los marcianos no pudieron igualar con un solo gol de Luis Ibarra a los 77 en el estadio Jiboa.

En cuanto al resultado entre Jocoro y el 11 Deportivo, con el único gol de Juan Carlos Arguet a los 65’, también hubo incidencia del resultado que tuvieron los verdes y Marte en la serie, ya qué el equipo pudo meterse en la última casilla de clasificación por las respectivas derrotas de los equipos ya mencionados.

Con la ilusión intacta de haberse salvado del descenso, Santa Tecla se enfrentó a Alianza para buscar el boleto de clasificación, pero el equipo tecleño cayó 1-2 ante el combinado de Eduardo Lara. Los albos tomaron la delantera con un doblete de Emerson Mauricio, sobre los 29’ y los 64’ del partido, para Tecla solo marcó José García.

En caso del equipo de tigrillo, los santanecos cayeron ante Dragón 1-2, en su propia casa. Los mitológicos evidenciaron su dominio en el Quiteño, generaron dos marcas de Javier Germán y Melvin Cruz para cerrar con victoria la última fecha. Brian Landaverde fue el único que marcó para el equipo local.

El líder del torneo, Águila, finalizó la fase con dos goles de Dustin Corea a los 6’ y a los 87’ por la vía penal, ante el combinado de los gallos que no pudo afianzar la última victoria.