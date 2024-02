“En la alcaldía deberían estar los que queremos trabajar con la gente”: candidato a alcalde por SS Este, Julián Campos

Rebeca Henríquez

El candidato a alcalde por San Salvador Este por Fuerza Solidaria, Julián Campos, conversó con Diario Co Latino sobre su apuesta con y para la población de cada uno de los distritos del municipio, el compromiso que sostendrá con el rol que desempeña la mujer en la sociedad salvadoreña y, sobre todo, con la juventud, uno de los pilares fundamentales del futuro de El Salvador.

“Como familia siempre hemos ayudado a comunidades, pero con el dinero limitado siempre hay cosas que uno quiere hacer, pero no puede porque no hay poder y tampoco recursos. Otros partidos me habían invitado para correr como diputado, pero siempre he dicho que para trabajar con las personas es a través de la alcaldía, porque ese (la Asamblea) debería ser un espacio para abogados, en la alcaldía deberían estar los que queremos trabajar con la gente”, manifestó Campos.

El candidato señaló que pretenden tener directores de distritos capacitados en cada uno de los territorios, desarrollar auditorías constantes, de la mano con la Corte de Cuentas, con la capacidad que necesita el interactuar con las personas para desarrollar un buen desempeño distrital de San Salvador Este, que comprenden: Soyapango, San Martín, Tonacatepeque e Ilopango.

“Mi plan de trabajo inicialmente se construyó con base a la experiencia que tengo como ciudadano nativo de San Salvador, especialmente en el área de Soyapango, tengo 36 años de vivir ahí, me senté e inicié a enumerar las carencias que tiene mi municipio o ha tenido durante la décadas que tengo de vivir ahí y que eran las cosas buenas que se hacían antes que ya no se hacen ahora. Todo se ha construido con base en la experiencia y el contacto que hemos tenido con la gente”, agregó.

Entre los principales compromisos que el candidato presenta a la población están los proyectos mujer emprende, prospera este, halcón vigía, salud 360 grados, liga del este, becas estudiantiles y mercados vibrantes.

En su gestión administrativa, Campos pretende implementar programas de capacitación política y liderazgo dirigidos a mujeres, establecer participación en comités para garantizar la representación equitativa de mujeres y colaborar con organizaciones de la sociedad civil para organizar eventos y campañas que destaquen la importancia de la participación política de las mujeres.

En su campaña, el candidato aseguró que visitaron más de 198 colonias, comunidades, colonias y caseríos, y todo lo que la población pudo exponer, está presente en su plan de gobierno, las necesidades que la gente tiene en su día a día, son las que trabajarán a través de Fuerza Solidaria inicialmente.

Sobre las diferentes irregularidades que se documentaron en el proceso de escrutinio de las elecciones del 4 de febrero dijo: “para eso existen las instituciones pertinentes, para que den respuesta a lo que ha sucedido, pero que no deja de llamar la atención todas las instituciones están dirigidas por personas por el partido que está en el poder (…). En estas elecciones todas esas anomalías que se han visto y la llamada de atención por lo que ha sucedido vamos a contrarrestar con una buena defensa del voto”.

Campos declaró que tienen a personas capacitadas para defender el voto de este próximo fin de semana, instó a las personas que ejerzan su derecho a sufragio, a doblar bien las papeletas para que no haya constancia de papeletas sin dobles, -como se pudo constatar en el escrutinio de las elecciones presidenciales y legislativas-, y pidió a sus vigilantes tener siempre la mano de las actas para el conteo final para no cometer errores y evitar las anomalías.

“Quiero hacer un llamado a la población que salga a ejercer su voto, que salga a cumplir con la obligación cívica que tenemos de elegir a nuestros próximos gobernantes. Sé que en estos momentos el tema de la política nos tiene muy deprimidos, ya que todos nos mienten y ninguno ha logrado solventar ni siquiera un porcentaje de las necesidades que tenemos como municipios, pero quiero decirles que crean y confíen en cada una de las propuestas que tengo”, concluyó.