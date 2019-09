En administración de Douglas Meléndez se presionó a fiscales para crear caso “Corruptela” 

Joaquín Salazar

“La relevancia es que fui coaccionada diciendo que me iban a detener si yo no colaboraba con la calidad de testigo. Yo les dije que no podía rendir mi entrevista como testigo, porque yo en ningún momento tenía un cargo de decisión, porque mi posición en la fiscalía era de nivel operativo. Rendía informes, estaba sometida a controles de mis superiores, las direcciones la subdirección y obviamente los niveles que tomaban decisiones”, explica una de los cuatro fiscales que esperan conocer la resolución de la audiencia inicial, realizada el pasado miércoles, por los presuntos señalamientos como haber emitido órdenes de captura ilegales.

En total son seis personas, cuatro de ellos fiscales y dos empleados administrativos de la Fiscalía General de la República que anteriormente eran testigos con criterio de oportunidad, y que hoy la fiscalía los acusa por haber renunciado a este beneficio. Ahora los imputados en el caso Corruptela, alegan que la administración de Douglas Meléndez obligó a varias personas a declarar falsedades para acusar a treinta personas, entre ellos el exfiscal general Luis Martínez y el expresidente Mauricio Funes, entre otros.

La declaración fue dada por la imputada a un equipo de periodistas del Grupo Megavisión, a quienes le explicó que la administración de Meléndez violentó sus derechos, ya que “constantemente veía amenazada su libertad ambulatoria”.

“Tres fiscales sin ningún tipo de acompañamiento de mi defensor, sin advertencia de que iba hacer, me tuvieron encerrada en una sala de audiencia. Presionándome, diciéndome que ellos estaban listos para proceder contra mi libertad para que yo tomara criterio de oportunidad. Y sobre todo me estaba presionando para que tocara puntos que yo desconocía por completo”, explicó

En reiteradas ocasiones se ha señalado al exfiscal Douglas Meléndez del uso excesivo de testigos criteriados. En la mayoría de los casos, principalmente en aquellos casos de corrupción, donde exfuncionarios como Mauricio Funes han dicho que hizo casos sin ninguna prueba más que lo establecido por los testigos criteriados. “Todos los procesos judiciales armados por el exfiscal Douglas Meléndez en mi contra tiene un denominador común: no están basados en pruebas sólidas. Se basan en declaraciones de testigos a los que amenazaron o compraron con dinero o con beneficios procesales. Son casos ilegales”, afirmó Funes, en redes sociales.

Audiencia inicial.

La Fiscalía General de la República acusa a los fiscales Carolina Manzanares Nóchez, Yesenia Carolina Ayala, Mauricio Aguilar y Marta Colindres, y a dos empleados administrativos, de quienes no reveló las identidades, de haber cometidos delitos durante la administración del exfiscal general Luis Martínez.

Llegué a ese cuartito como a las 10 de la mañana, y nos han despachado como a las ocho y media de la noche.

Estuve ahí 10 horas. En un ambiente, además, de recibir las presiones para sacarme información que yo no conocía. No podía dar datos sobres situaciones puntuales que ellos querían saber.

La representación fiscal explicó que existen indicios de que ellos cometieron los delitos durante la administración de Luis Martínez, presuntamente haber cobrado sobornos, y adueñarse de fondos de la fiscalía durante su gestión.

“No hay pretextos, en todo caso si hubiese habido coacción externa o superiores debieron haber denunciado”, señaló el fiscal del caso.

Los abogados, por su parte, señalan que se esta beneficiando a Douglas Meléndez que también debe ser procesado por coaccionar a los involucrados.

Para el próximo lunes los imputados conocerán la resolución de la audiencia inicial, donde la FGR ha solicitado pasar a instrucción con medidas alternas a la detención.