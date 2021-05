El último día de la legislatura 2018-2021

Samuel Amaya

El jueves finalizó un periodo más en la Asamblea Legislativa y este viernes 30 de abril, diversos trabajadores institucionales se dieron a la tarea de transportar cajas, papeles, equipo mobiliario entre otras cosas hacia diferentes partes dentro del órgano legislativo. De igual forma, fue el último día para Mario Ponce como presidente de dicha institución pública.

Movilización de mobiliario

Las razones de la movilización es que los anteriores diputados en su mayoría no fueron reelectos, y por ende, habría que hacer espacio para los nuevos inquilinos que la Asamblea albergará por tres años. Para ello, desde muy temprano los trabajadores legislativos iban de “de un lado para otro“ movilizando equipo, incluso, hasta informático hacia otros niveles siempre de la Asamblea.

En el último día de la extinta legislatura 2018-2021, se hicieron presente varios exdiputados, entre ellos, Mario Ponce, Mario Tenorio, Nidia Díaz, Mauricio Vargas y Jorge Schafik Hándal.

Verificación de oficinas

De los anteriores diputados, destacó el expresidente de la Asamblea, Mario Ponce, ya que andaba verificando las oficinas que le iban a quedar a los nuevos legisladores.

Al medio día la agenda del expresidente se centró en atender a los medios de comunicación y en verificar las oficinas. Expuso que quería ver desocupadas las 19 oficinas de Fosofamilia, las 6 que están por el Salón Cuscatlán y las oficinas de la sexta y séptima planta del edificio de comisiones para que exista el espacio suficiente de los nuevos diputados.

Último día siendo presidente de la Asamblea

Como último día siendo presidente de la Asamblea, Ponce reiteró que en los 18 mese que fungió en dicho cargo, llegó “a trabajar de verdad“, a dedicar tiempo completo y a renunciar a cualquier beneficio personal. “Este servidor no se va con la frente cabizbaja por el hecho que alguien lo vaya a criticar que vine a agarrar privilegios, yo renuncié a todo tipo de privilegios, entre ellos, a los de seguridad, motorista y vehículos, combustibles, viajes y viáticos“, recalcó Ponce. “Demostramos que se pueden hacer bien las cosas, cuando se apega a la legalidad, cuando uno hace las cosas desde el punto de vista ético y ordenado, porque yo no encontré al Órgano Legislativo como yo lo dejo, hoy lo dejo con casi 3,500 metros cuadrados de espacio físico que yo no encontré; yo encontré a una legislatura alquilando locales privados, gastándose 840,000 dólares, eso ya no existe”, afirmó Ponce.

Comisión Preparatoria

En otro tema, el expresidente de la Asamblea Legislativa informó que a su escritorio había llegado una nota del partido Nuestro Tiempo, y de otros partidos minoritarios para conformar la Comisión Preparatoria, pero no por parte de Nuevas Ideas; sin embargo, le indicó a la Gerencia de Operaciones Legislativas que pusiera a disposición cualquier salón. Aunque afirmó que de nada sirve que unos partidos minoritarios busquen crear la Comisión Preparatoria cuando la agenda la va a manejar Nuevas Ideas.

Nuevas Ideas al poder

Esto porque Nuevas Ideas logró conseguir 56 diputados en coalición con GANA, y lo que significó la mayor derrota electoral que sufrió el FMLN y ARENA. Por ejemplo, de los 37 diputados que tuvo Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en la anterior legislatura solo 14 logró agenciarse para esta nueva gestión. El segundo partido más golpeado fue el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con tan solo agenciarse cuatro diputados para estos próximos tres años. Dichos partidos fueron los que más se disputaron curules a lo largo de los treinta años posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz.

Sin embargo, Nuevas Ideas, un partido fundado apenas hace tres años, y en su primera participación política logró conseguir 56 diputados en coalición con GANA, partido aliado y que fue clave para iniciar todo este “proceso de cambio”. Ayer se marcó el fin de una legislatura que albergó a 84 diputados de diversos partidos políticos, donde las discusiones fueron en muchos de los casos, el centro del huracán por el contenido.