El tema de Taiwán debe esclarecerse totalmente

La Fiscalía General de la República activó nuevamente el caso de la donación que hiciera Taiwán a El Salvador, durante el Gobierno del expresidente Francisco Flores, y por ello, el Juzgado Segundo de Paz convocó a los presuntos sospechosos para ser intimados.

Al juzgado solo acudió uno de los procesados, el señor Juan Tennant Wrigth Castro, y el abogado de Antonio Balzaretti Kriete, quien argumentó su ausencia por estar fuera del país.

A Tennant Wrigth se le acusa de lavado de dinero, al igual que los otros, dado que siendo tesorero del partido ARENA, recibió diez millones de dólares, de forma irregular, fondos que supuestamente venían para atender a los damnificados de los terremotos de 2001.

Mientras que Balzaretti Kriete, es acusado del mismo delito porque siendo Presidente del Centro de Estudios políticos “Rodríguez Porth”, a través de triangulaciones, desvió los fondos de Taiwán, desde una cuenta en Costa Rica a una cuenta del partido ARENA en El Salvador.

El expresidente Elías Antonio Saca, también es investigado en este caso; mientras que otros dos entre ellos Francisco Flores, fueron excluidos por estar fallecidos.

Hoy que este caso fue descubierto por el expresidente Mauricio Funes, y quien es procesado a parte, por haber hecho público el “ROS”, una advertencia de posible corrupción del expresidente Flores.

Varios de los exdirigentes, y actuales figuras del partido ARENA, han aceptado que los diez millones que Taiwán entregó fueron al partido ARENA, para la campaña del expresidente Saca, pero Taiwán siempre sostuvo que los fondos eran para los damnificados.

Tras la muerte del expresidente Flores, el principal implicado en el caso, ARENA deba por finalizado el caso, y por eso al parecer, nunca quiso aclarar o explicar a la nación lo sucedido.

Este y otros actos de corrupción seguramente pesaron en las pasadas elecciones presidenciales al partido ARENA, lo que implica que mientras esto no se aclare, este partido político seguirá cargando ese acto de corrupción, al menos que en los tribunales demuestre lo contrario.

Lo más importante es que hoy que se retome el caso, no solo bastará con que se sepa la verdad jurídica, sino, que el Estado, de haber corrupción, reciba los fondos.

Sobre este caso también debería investigarse al exfiscal Douglas Meléndez, quien en varias ocasiones dijo que no podía procesar “a una persona jurídica (Al partido ARENA)”, lo cual, queda demostrado que no es cierto, y por lo tanto no cumplió con su deber, y eso, suponemos también es delito.