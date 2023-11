El Salvador y la izquierda en renovación

Luis Beatón *

A menos de tres meses de las elecciones presidenciales en El Salvador, la izquierda representada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) es una de las seis agrupaciones políticas que enfrentarán al candidato-presidente Nayib Bukele en las urnas con la dupla Manuel “El Chino” Flores y Werner Marroquín (vicepresidente).

“En estos momentos difíciles lo que se requiere es una renovación”, dijo Flores a Al Mayadeen en una extensa conversación sobre la problemática electoral, los retos y el ambiente que enfrentan los salvadoreños al acudir a las urnas el 4 de febrero de 2024.

Pese a tener 43 años de militancia en la agrupación roja (color que identifica al FMLN), Flores no se identifica con ningún grupo. “Soy una persona institucional pues el Partido requiere de un cambio, el cambio lo debe dar la generación de jóvenes combinada con los adultos, con los llamados viejos, que deben convertirse en verdaderos asesores en estos momentos en que la militancia pide una renovación que nos lleve a rescatar nuestras bases populares primigenias, destacó.

Pese a los que apuntan a la desaparición de los efemelenistas del escenario político, su candidato, en contra de lo que opinan otras fuentes, manifestó que piensan sacar al menos seis diputados de la próxima Asamblea Legislativa.

“Vamos a sacar más de seis diputados, va a depender mucho de los candidatos y su comportamiento, hay que dejar de lado lo ideológica pues no buscamos militantes buscamos votos”, puntualizó.

El FMLM no es un partido electorero pero participa en elecciones y para participar en las elecciones lo que se requieren son votos para ganar, aseveró este salvadoreño, biólogo de profesión, aunque con experiencia como alcalde y en el Poder Legislativo.

Flores opinó de otros temas como la corrupción en el país, un elemento usado por el oficialismo para atacar los gobiernos de la toda roja pero sin presentar pruebas ni garantizar el debido proceso que permita a los acusados de tener un proceso justo.

“La corrupción en El Salvador, aseveró, es galopante e impide que la gente salga de la pobreza, de la miseria, impidió que los precios sean más baratos, las medicinas y los alimentos.

La corrupción permitió el enriquecimiento de unos pocos. Permite que muchos políticos se empotren en sus cargos y permanezcan mucho en la Asamblea o como alcaldes, plazas que son ocupadas hoy mayoritariamente por el partido en el gobierno”.

La corrupción permitió que este país este sumido en la miseria y sea considerado uno de los 19 puntos críticos de hambre en el mundo. Es una vergüenza. Yo no voy a permitir ni corruptos ni corruptores en mi gobierno. He trabajado con mis manos limpias, comentó.

Los ataques contra el FMLN por parte del gobierno y de Nuevas Ideas indican que conocen que “no estamos muertos y estamos más vivos que nunca, pues ellos salieron de nuestro seno”.

Flores abordó aspectos del actual gobierno, el cual según comentó, “tiene asesoría de venezolanos opositores, tiene apoyo de los mismos EE.UU. al querer ignorar la violación a la Constitución. Washington como el árbitro y soldado del mundo, decide dónde es bueno y dónde es malo. Dicen, por ejemplo, en El Salvador el pueblo va a decidir pero no dicen lo mismo con Nicaragua, Venezuela o Cuba.

Entonces eso no es parejo, apuntó, ahí hay una situación de intervencionismo, de injerencia y creo que ese tipo de cosas más que bien, le hacen daño al país.

Al responder una pregunta de Al Mayadeen sobre un debate de los candidatos presidenciales con el actual presidente y aspirante a una reelección considerada violatoria de la Constitución, Flores dijo de forma categórica: Yo estoy listo desde hace meses, lo reté varias veces, él no va a ir. Él no tiene ideas de cómo, por ejemplo, enfrentar la situación económica, donde 3,1 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave.

Bukele, afirmó, “es producto de un enfoque comercial publicista, él es un producto de Hollywood, para eso contrato a Baldwing, el cineasta estadounidense, para crearle un ambiente cineasta, lo que se está filmando en El Salvador es una película, y esa película tiene un protagonista, el bueno de la película, y todo gira alrededor de Bukele, por ejemplo Miss Universo, los juegos centroamericanos, temas digamos propagandístico, pero todo lo malo es de la oposición o de sus ministros como ocurrió en el caso del señalamiento al ministro de Educación en una conferencia cuando reinauguró la presa El Chaparral, cuando lo acusó de no haber recompuesto o reconstruido las mil escuelas”.

Le echó la culpa cuando él es el principal responsable del gobierno.

Flores retó al mandatario y contrario en las urnas a un debate “sobre tema de carácter económico, sobre propuesta de megaplan, metaplanes, alternativas y posibilidades. Él, aseguró, no está preparado, no tiene ni la más mínima idea de cómo enfrentar la situación económica. ¿Usted lo reta?, preguntó Al Mayadeen. “Yo lo reto, ya lo he retado públicamente. Quiero debatir con el hoy presidente candidato”.

No obstante, subrayó, estoy convencido que no va a llegar porque no tiene ni preguntas ni respuestas.

En otra parte de sus declaraciones, dijo que en el país “hay fanatismo con la figura del presidente, que está acompañado de una campaña propagandística permanente, de una inversión multimillonaria para levantar y mantener una “burbuja” publicitaria y creo que le ha dado resultados, hay que ser honestos, por qué, porque aun la gente aguantando hambre tienen esperanza de comer mañana, pero mañana no comió, antier tuvo esperanza de comer ayer, ayer tuvo esperanza de comer hoy. Esa esperanza se convierte es frustración, y por supuesto, es el estómago el que va a determinar prácticamente si ese culto a la personalidad continua o se acaba”.

La situación en El Salvador, dijo, “puede generar un estallido social, ya lo está generándolo, por ejemplo, el gremio de los maestros (11 agrupaciones) se reunieron porque no le cumplieron ni el escalafón ni les cumplieron la reparación de escuela ni mucho menos la entrega de útiles, leche y alimentos a los niños.

Bukele incumplió esa y otras propuesta teniendo en el presupuesto el dinero, es decir, el estallido social ya se siente, un poco silencioso todavía pero lo quieren tapar con Miss Universo, con propaganda.

Pero, destacó, también con miedo, diciendo que van a subirle al ejercito 200 dólares, que van a aumentar el número de miembros del Ejército, o el presidente saliendo con armas de guerra en el despacho presidencial, eso una torpeza política. Esos son mensajes intimidatorios que no contribuyen en nada a la convivencia y a la paz social que el país necesita. El estallido social no lo van a detener.

Flores abordó la problemática económica y dijo que el gobierno no tiene ni la más mínima idea de cómo enfrentar el hambre en el país. “Primero son culpables del deterioro completo del agro. Un país productivo es un país que no pasa hambre, El Salvador, según los datos oficiales, no llega ni al 30 por ciento para garantizar la soberanía alimentaria, en el tema de producción, con los gobiernos del Frente llegamos al 80 o 90, solo importábamos del 10 al 20 por ciento”

Eso, aseveró, significa que hoy a parte de los desastres naturales que vinieron completamente a afectar la agricultura, este gobierno no preparó condiciones. De ninguna manera, porque ellos, únicamente están garantizando que las remesas van a resolver el problema de la gente pero las remesas solo les vienen al 30 por ciento de la población.

Flores, estimó que tiene propuestas concretas al pueblo salvadoreño si es electo a la presidencia y dijo que él tiene una iniciativa que se llama “Hambre cero”, una alternativa viable que tiene más de 50 medidas dentro de las cuales está por ejemplo recuperar tierras agrícolas que son inundadas por el Rio Grande de San Miguel, son siete mil manzanas, una política producción de insumos propios, semillas, abonos, una política de atención inmediata al agricultor y recuperar algunos programas, recuperar oficinas de atención técnica, una política de micro, medianos y grandes créditos para los agricultores. Eso sería parte, subrayó, del programa de gobierno si ganamos la presidencia.

El aspirante del FMLN a la Casa Presidencial manifestó que gobiernos anteriores, desde la época del presidente Calderón Sol, desde la época de Arena, quisieron hacer del El salvador lo que es hoy, un país consumista.

El mayor logro de todos los gobiernos, su mayor éxito fue la migración, no les importó generar empleos en el país, volverlo productivo y aparte de productivo competente. La gente se va, y cada gente que se va es un logro para el gobierno, porque lo ven como una carga menos y una opción de remesas.

“Cuando hablamos de eso, hablamos de una política de estado fracasada, teniendo la mayor acumulación de remesas, teniendo un presupuesto aprobado más créditos por más de 10 mil millones de dólares, solamente en dos años, el hambre y la miseria aumento en el país. Pero también aumento la concentración de riquezas en unos pocos, especialmente los importadores y el grupo de poder del estado.

En otra parte de la conversación con Al Mayadeen, el aspirante a la presidencia salvadoreña por el FMLN abordó el tema de la corrupción y la justicia. “Creo que la justicia en el caso de la corrupción no debe ser selectiva, pero hoy por hoy es selectiva ciento por ciento”, opinó.

“Hay una selección que no toma en cuenta los que están en el gobierno, hay una persecución, no hay pruebas contundentes para señalar o para condenar a alguien, son juicios sumarios, son juicios políticos, entonces creo desde el momento en que se tomaron la Corte Suprema de Justicia, desde el momento en que cambiaron jueces, desee el momento en que ponen fiscales que están a la orden del régimen, desde ese momento la justicia no es pareja es selectiva”, subrayó.

¿Usted toma distancia de presuntos corruptos de gobiernos anteriores?

Cien por ciento. Si hay un debido proceso, si hay jueces imparciales, si tienen el apoyo de abogados y la garantía de un juicio correcto que se presenten y respondan a las acusaciones. Si son culpables que paguen y sin son inocentes que los liberen. Pero en estos momentos nadie garantiza un juicio justo, por eso no se presentan, puntualizó.

Al abordar el favoritismo que le dan las encuestas a Bukele, el candidato rojo dijo que las encuestas no son ciencias exactas, a veces se equivocan, en este caso las ciencias exactas no existen. “Todas las encuestas, opinó, van dirigidas a beneficiar al que las paga. Yo no tengo dinero para pagar una encuesta. Yo por lo menos preguntara en una encuesta la situación económica del país. Vamos a ver cómo sale el presidente. Pero si tu solo hablas del régimen de excepción, de seguridad, aun en esas condiciones los niveles de aceptación bajaron sustancialmente”

Si tú le preguntas a la gente sobre el tema de empleo, sobre el tema del hambre, sobre el precio, sobre el tema de las calles y carreteras, quiero ver cómo sale el presidente, expresó en referencia a que por lo general las encuestas dan un amplio margen favorable a Bukele frente a todos sus retadores.

Todas las encuestas te hablan de Bukele, de la persona, y claro todo el dinero del mundo y todo el empoderamiento económico gira en torno a esa persona, lo limpian, yutuberos, facebuseros, troles, periodistas pagados, plumas pagadas, todos en positivo pero nadie se atreve a criticarlo, nadie, funcionarios de gobierno, embajadores, cónsules, periódicos nacionales, canales de TV nacionales, radios nacionales, todo gira alrededor de una sola persona.

Pero eso, vaticinó, está terminando, porque la gente ya siente hambre, siente vacío su estómago, y toda esa publicidad no le ayuda a que bajen los precios de la comida, de la canasta básica. Las encuestas, sostuvo Flores, fueron derrotadas en Guatemala, en Ecuador, en Argentina. Milei supuestamente iba a ganar en primera y quedo en segundo, casi en tercero.

Las encuestas son una cosa cuando a la gente se le coarta su derecho a la libre expresión, o en un régimen de excepción nadie va a hablar libremente. Por qué no quitan el régimen en campaña, porque eso electoralmente les favorece, no por los resultados obtenidos en términos de seguridad, sino por el miedo que la gente siente de opinar en contra, concluyó Flores.

