El Salvador gasta $130 millones en Juegos Centroamericanos mientras hospitales no tienen insumos

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Roberto Montoya Argüello, presidente del Colegio Médico, afirmó que el país está gastando dinero en ámbitos no duraderos, como los Juegos Centroamericanos, donde la inversión fue de $130 millones, mientras en los hospitales no hay ni lo mínimo para atender un paciente.

“Cuando las personas se quejan de la falta de medicamentos es porque no les han dicho o no se les entrega nada. Salud siempre dice no hay dinero, dijeron que darían bono a familiares de los médicos fallecidos durante la pandemia, pero a la fecha no se les ha entregado”, enfatizó.

Asimismo, señaló que hasta la fecha no se ha cumplido nada del Plan Cuscatlán. El Colegio Médico elaboró un documento para los candidatos presidenciales de todos los partidos, sin embargo, no hay nada concreto de lo planteado. Falta un sistema de inventario inteligente para nunca quedarse sin medicamentos, son muchas las promesas en el tema Salud, pero la deuda creciente de El Salvador es enorme, algo está pasando que no se hacen las cosas cuando deben hacerse.