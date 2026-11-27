Redacción Deportes

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La Selecta Femenina está ante uno de los desafíos más importantes de su historia. Este viernes 27 de noviembre se enfrentará por primera vez a Estados Unidos, en un partido de cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026 que puede llevar a las salvadoreñas directamente al Mundial de Brasil 2027.

El encuentro se disputará en el Texas Health Mansfield, a las 7:30 de la noche (hora de El Salvador). El ganador avanzará a las semifinales del torneo y asegurará el boleto y su clasificación a la próxima Copa del Mundo, por lo que el combinado nacional llega con la ilusión de dar otro paso histórico.

Aunque la victoria garantizaría el boleto mundialista, una derrota no acabaría con las aspiraciones salvadoreñas. La Azul y Blanco tendría que disputar el Play-In el 2 de diciembre, también en Texas, ante el perdedor de la serie entre Jamaica y Costa Rica. El ganador de ese duelo obtendrá el derecho a disputar el repechaje intercontinental en 2027 ante una selección sudamericana.

El técnico Eric Acuña reconoció la dimensión del rival, pero dejó claro que su equipo afrontará el compromiso con ambición y sin temor. También insistió en que la Selecta no llegará únicamente a competir por experiencia, sino con la intención de buscar la clasificación.

“Estamos preparando un partido para poder ganarle a Estados Unidos, porque si no, ni siquiera nos presentáramos”, aseguró.

“Vamos a competir en estos cuartos de final esperando poder pasar; y si no pasamos, pues este es el que nos va a catapultar directamente a la repesca intercontinental, que es donde está la misma opción de ir a la Copa del Mundo”, explicó Acuña.

La idea del DT es clara ante el reto único: “Creo que de qué manera se vaya a la Copa del Mundo no es lo importante, si no ir”.

Incentivo de $1 millón de dólares de clasificar al Mundial

La Selecta tendrá un incentivo económico de clasificar a la contienda más importante del fútbol femenino, debido a que la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) informó que el presidente de la institución, Yamil Bukele, otorgará un premio de un millón de dólares, que será distribuido entre las 23 jugadoras de la Selección Mayor Femenina de El Salvador, en caso de que el equipo clasifique a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

“La Azul Femenina está lista para disputar la fase final de las eliminatorias mundialistas. El viernes 27 de noviembre enfrentará a Estados Unidos por el boleto a la Copa Mundial. El resultado de este encuentro determinará sus siguientes pasos en la competición”, escribió la FESFUT en el comunicado.