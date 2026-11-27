Redacción Deportes

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FAS e Inter Tecla tomaron ventaja en el primer episodio de Play-In del Apertura 2026 y Platense y Águila tendrán que darle la vuelta al marcador para optar por las semifinales este fin de semana, donde se conocerán a los rivales de Firpo e Isidro Metapán que esperan en la siguiente ronda.

FAS dio un paso importante de cara a las semifinales del torneo Apertura en el arranque de los Play-In, luego de imponerse como visitante en el Cuscatlán 0-1 ante Platense.

El cuadro tigrillo vio el primero y único gol del encuentro sobre los 48′, de los pies de Edgar Medrano desde el punto penal. El goleador del torneo Apertura no perdonó el arco de Carlos Castro de Platense para sentenciar de zurda el 0-1 y darle ventaja parcial a los de Santa Ana en la serie.

Martín García, técnico del cuadro de Zacatecoluca, aseguró que el equipo estuvo a la altura y que no hubo favoritos en el encuentro.

“Estoy contento con lo que mi equipo entregó, con lo que mi equipo dio. Nunca nos metimos atrás, jugamos mano a mano, dimos unos trazos bastante buenos, gracias a Dios. Lastimosamente, como dije anteriormente, el penal. Pero el resto, estuvimos a la altura de un gran partido», señaló García.

“Sé que hay muchas condiciones para ir allá a hacerlo. Yo creo que hoy mostramos cosas importantes. El equipo sigue creciendo. Decían que era un equipo que venía en caída, pero yo creo que hoy el equipo demostró que está para grandes cosas”, agregó el colombiano.

Por su parte, «El Clavito» Portillo, jugador de FAS, aseguró que en una fase completamente distinta a la primera parte del torneo tienen que salir a ganar todos los partidos.

«En esta fase, los equipos juegan diferente, también te conocen. Nosotros sabemos la importancia que es el mata-mata, tenemos que salir a ganar todos los partidos y eso hicimos esta noche, ahora es un pasito para estar ahí en semifinales”.

Inter Tecla doblega 2-0 a Águila en el arranque de Play-In

El Águila se fue del estadio Las Delicias con derrota de 2-0 ante Inter Tecla que no dudó en tomar ventaja en su localidad y sentenció el boleto a semifinales en San Miguel.

El encuentro no dio espacio para abrir el marcador hasta los 76′ cuando los emplumados fueron sentenciados a la pena máxima y fue Emerson Mauricio quien desde los 11 pasos convirtió el primero de los verdes.

Sobre los 83′, Marcel Hernández abatió la portería de Benji Villalobos con el 2-0 de cabeza, ventaja doble que el equipo buscará aprovechar para confirmar al club en la siguiente ronda.

A todo o nada

FAS e Inter Tecla tomaron ventaja en el primer partido de Play-In del Apertura lo que podría definir las semifinales de concretarse a los dos clubes en la siguiente ronda. Sin embargo, Platense, por un lado, buscará darle vuelta al marcador en Santa Ana, este sábado 28 de noviembre en el estadio Óscar Quiteño, a las 7:30 p.m.

Mientras que, Águila, con marcador más complejo tendrá la oportunidad de revertir el resultado del primer encuentro en el Juan Francisco Barraza a las 3:00 p.m. este sábado con su gente y en busca del título del torneo salvadoreño.